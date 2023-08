Beleggers positiever

De ING BeleggersBarometer is in augustus gestegen van 113 naar een score van 119, de hoogste van dit jaar. Het vorige ‘record’ stond op 116 in februari. De stijging komt voornamelijk door een positievere kijk van beleggers op de algemene economische situatie in de afgelopen drie maanden.

Ook heeft een groter deel van de beleggers (61%) deze maand een waardegroei van de eigen beleggingsportefeuille geconstateerd. In juli was dit 51%. De driemaandelijkse voorspelling van de AEX-index die beleggers in mei deden voor deze maand (746) was lager dan de daadwerkelijke AEX-stand. Tijdens de onderzoeksperiode stond de AEX tussen de 765 en 786.

Beleggers zijn ook positiever over de toekomst. De groep beleggers die een verslechtering van de algemene economische situatie verwacht in de komende drie maanden is significant gedaald van 33% in juli naar 26% in augustus. De beleggers verwachten bovendien dat de AEX in november op 781 zal staan. Dit is hoger dan wat men vorige maand voorspelde voor de maand oktober (762).

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “De positieve blik op de economie is best bijzonder. Omdat juist deze maand bleek dat de Nederlandse economie voor het tweede achtereenvolgende kwartaal een kleine krimp onderging en daarmee officieel sprake is van een recessie, zij het een hele milde. Wellicht keken beleggers buiten ons land, want in de rest van Europa was wel wat groei. En in de verenigde Staten zijn de recente macro-economische cijfers duidelijk beter dan eerder verwacht.”

Beursjaar 2023 ‘beter dan verwacht’

Het oordeel over het beursjaar tot nu toe is positiever dan in mei van dit jaar: meer beleggers beoordelen het beursjaar als (veel) beter dan verwacht, namelijk 33% vs. 18% in mei. Het deel dat het beursjaar (veel) minder goed vindt dan verwacht is gedaald van 40% naar 24%. Ruim 20% van de beleggers vindt dat de overheid voldoende doet om economische groei te creëren in Nederland. Een derde vindt dit niet, terwijl iets meer dan 40% hier geen uitgesproken mening overheeft.

Homan: “Ondanks de recente terugval laten de meeste beurzen dit jaar een dikke plus zien. De AEX-index verloor deze maand weliswaar een procent of 7, maar staat daarmee nog steeds 7% hoger dan op 31 december. De meest gebruikte wereldwijde beursindex wint dit jaar zelfs meer dan 10%.”

Wereldeconomie en rente invloed op beurs

Een kwart van de beleggers (25%) denkt dat de wereldeconomie nog steeds de meeste invloed heeft op de beurs. Ten opzichte van de vorige maand geven meer beleggers aan dat de rente ook van invloed is op de beurs (24% vs. 18%). Opnieuw verwachten de beleggers de meeste kansen bij ASML (17%). Op de tweede plaats staat Shell (7%) en ING staat op de derde plaats: 6% van de beleggers verwacht hier de meeste kansen.

Helft beleggers heeft winst gemaakt

Meer dan de helft van de beleggers (56%) heeft afgelopen maand winst gemaakt. De gemiddelde winst lag op 5,5%. Bovendien heeft maar 11% van de beleggers een negatief rendement behaald. Dat is het laagste percentage van de afgelopen maanden. Het gemiddelde verlies was 6,8%. Een derde van de beleggers weet niet hoe hun portefeuille rendeerde.

Duurzaam beleggen

De mening omtrent het rendement op duurzaam beleggen blijft min of meer onveranderd. De helft van de beleggers (48% in augustus vs. 53% in juli 2023) denkt dat dit minder oplevert dan niet-duurzaam beleggen. En ruim een derde (38% in augustus en 37% in juli 2023) denkt dat het rendement vergelijkbaar is. Ruim de helft van de beleggers (54%) vindt het belangrijk om te weten hoe duurzaam de eigen beleggingen zijn. En als de status daarvan zou tegenvallen, zou 40% van deze beleggers overstappen op duurzamere beleggingen. Dit is minder dan een jaar geleden in juli 2022, toen was dat 43%. 60% zou niet overstappen, ook al valt de status van de duurzaamheid van de eigen beleggingen tegen.

