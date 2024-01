Bemoedigende start beursweek

De Europese aandelenmarkten moeten deze week een hoop impulsen verwerken, maar de insteek is hoopgevend.

In de Verenigde Staten zal de voorlopige raming van de bbp-groei in het vierde kwartaal centraal staan, samen met de persoonlijke uitgaven en inkomsten van december en de orders voor duurzame goederen. De Amerikaanse economie zal in het vierde kwartaal naar verwachting met 1,8% op jaarbasis zijn gegroeid, wat een aanzienlijke vertraging weerspiegelt ten opzichte van de groei van 4,9% in het voorgaande kwartaal. Bovendien wordt verwacht dat de inflatie-kernprijzen (PCE) in december met 0,2% zijn gestegen, een lichte stijging ten opzichte van de stijging van 0,1% in november.

Op het gebied van cijfers zijn de volgende bedrijven bepalend: ASML, Microsoft, Tesla, Visa, J&J, P&G, Netflix, Intel, T-Mobile, Verizon, Abbott, IBM en Amex. Het cijferseizoen heeft de beursbel aangetikt.

Rentebesluiten worden genomen in de eurozone, Japan, Canada, Turkije, Noorwegen, Zuid-Afrika en Maleisië. In China heeft de centrale bank de rente ongewijzigd gelaten.

Markten

Amerikaanse futures staan hoger: Dow +0,1%, Nasdaq +0,6%. Europese markten rond de 0,8% in de plus: AEX +0,9%. Stoxx 50 +1,0%. Azië overwegend lager: Nikkei +1,8%, Shanghai -2,7%, CSI 300 -1,6% en Hong Kong -2,3%.

Euro/dollar 1,0893. Brent -0,6% op 78,10 dollar. Rentes iets lager: US 4,1282% en Duitsland 2,2700%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19379 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht