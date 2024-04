Beperkte impact aanval Iran op financiële markten

De directe actie van Iran tegen Israël in het weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie. Maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio – wat niet ons basisscenario is – denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven, zegt Greg Hirt, Global Chief Investment Officer Multi Asset van Allianz Global Investors.

Een Iraanse aanval op Israël zou zes maanden geleden ondenkbaar zijn geweest. De angst is dat de actie van Iran kan leiden tot een verdere gevaarlijke escalatie in de regio, waardoor de kans op een volledige crisis toeneemt. Maar er zijn enkele ‘geruststellende’ aanwijzingen dat een eventuele vergelding op zijn minst gematigd zou kunnen zijn, en we verwachten dat beide partijen een stapje terug zullen doen van de rand van oorlog:

De Iraanse missie bij de Verenigde Naties kondigde na de aanval aan dat "de zaak als gesloten kan worden beschouwd", waaruit blijkt dat Teheran de komende maanden kan proberen de situatie te sussen.

Zowel de schade aan Amerikaanse en Israëlische belangen als de menselijke slachtoffers waren zeer beperkt, wat suggereert dat de weg naar een mogelijke de-escalatie kan worden gevonden.

Israël en zijn bondgenoten lijken erin geslaagd te zijn om een grote meerderheid van de inkomende drones en raketten uit te schakelen, wat Teheran zou moeten afschrikken van een hernieuwde aanval.

Tegen deze achtergrond zien we enkele mogelijk belangrijke, maar beperkte gevolgen voor de wereldwijde situatie en de financiële markten.

Olie biedt een afdekking voor onrust en goud zou moeten profiteren

Door de spanningen in het Midden-Oosten steeg Brent olie al tot meer dan 90 dollar per vat en wij verwachten dat de prijzen voor olie en oliederivaten de komende weken nog verder zullen stijgen. Dit past goed bij onze longpositie op het grondstoffencomplex. Onze fundamentele visie blijft constructief omdat wij denken dat olie een goede afdekking biedt tegen hernieuwde inflatierisico’s en tegelijkertijd profiteert van het Chinese herstel en de solide Amerikaanse economie.

Na een recente sterke rally, die ook werd veroorzaakt door geopolitieke spanningen, zou goud moeten blijven profiteren van zijn status als diversificatiemiddel en veilige haven. Een exogene stijging van de inflatie in combinatie met een naar safe haven obligaties zou goud kunnen ondersteunen, omdat de reële rente zal dalen.

De enige risicofactor is hoe de Amerikaanse dollar reageert op de crisis: als veilige haven heeft de dollar de neiging om te profiteren van dergelijke situaties, wat negatief zou zijn voor grondstoffen.

Inflatie: prijsdruk moet onder controle blijven

Een verdere escalatie kan de inspanningen van centrale banken om de inflatie onder controle te krijgen bemoeilijken, omdat de hogere olieprijzen doorwerken in de kerninflatie. Toch denken we dat, tenzij de regionale crisis volledig oplaait, de impact onder controle zal blijven.

In de VS is het belangrijkste probleem een overmatige vraag, terwijl de grote binnenlandse olieproductie het land immuun maakt voor externe schokken zoals de huidige. De prijsstijgingen zouden daarentegen meer voelbaar kunnen zijn in Europa, op een moment dat de economie net weer aantrekt, vooral omdat de gasprijzen onlangs zijn gestegen na de Russische aanvallen op Oekraïense faciliteiten.

Al met al zou de Fed na de recente stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties kunnen terugkeren naar haar ‘natuurlijke’ voorzichtige houding in geval van onzekerheden en haar tempo van renteverlagingen in de tweede helft van het jaar kunnen aanhouden.

Financiële markten: mogelijke instapmomenten

De aandelenmarkten blijven fundamenteel solide dankzij beter dan verwachte economische cijfers en solide winsten. Op de middellange termijn blijven we daarom positief over aandelen en we denken dat kortetermijncorrecties goede instap- of herinstapmomenten kunnen bieden.

De positionering van aandelen en het sentiment zijn de afgelopen maanden steeds positiever geworden zonder in het bubbelgebied te belanden. De gevolgen van de gebeurtenissen van dit weekend kunnen ertoe bijdragen dat de markt minder uitbundig wordt. Zelfs vóór deze laatste wending in het conflict in het Midden-Oosten anticipeerden we al op verdere volatiliteit in zowel de obligatie- als aandelenmarkten en voor bepaalde soorten portefeuilles hebben we in maart hedges toegevoegd in de vorm van optiestrategieën en onze posities in goud gehandhaafd.

Aangezien hogere olieprijzen een exogene schok zijn, zal het voor de Amerikaanse Federal Reserve een moeilijke afweging worden tussen hogere geïmporteerde inflatie via energieprijzen en lagere economische groei en grotere marktvolatiliteit.

Amerikaanse staatsobligaties zullen zeker vooral beïnvloed blijven worden door sterke inflatiecijfers, maar ze zullen waarschijnlijk ook profiteren van hun safe-havenkenmerken in tijden van geopolitieke spanningen. Bij de huidige rendementen zouden we wat hernieuwde interesse kunnen zien van beleggers met een langere looptijd die hun obligatieportefeuilles opnieuw moeten opbouwen.

In de eerste handel na de aanval putten de markten troost uit het gebrek aan aanhoudende schade aan Israël en een oproep van Saudi-Arabië tot terughoudendheid. De S&P 500 futures stegen licht, evenals de Euro Stoxx 50.

