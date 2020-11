Bert Colijn (ING) : ‘Het oude normaal’

Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week was dat het Pfizer/BioNTech vaccin veelbelovende onderzoeksresultaten laat zien. Is het oude normaal te snel afgeschreven? De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Eindelijk eens goed nieuws over het bestrijden van het coronavirus. De voorlopige onderzoeksresultaten over het Pfizer/BioNTech vaccin laten een veel beter dan verwachtte effectiviteit zien. Dit betekent dat groepsimmuniteit een stuk makkelijker te bereiken is. Er moet uiteraard nog een flinke slag om de arm worden gehouden maar dit biedt wel uitzicht op een snellere heropening van de economie. Het is dan ook niet gek dat de stemming op de beurs in eerste instantie euforisch was. Maandag schoten de aandelenkoersen omhoog: de S&P 500 sloot 1,2% hoger en de AEX zelfs 3,7%. De Duitse DAX deed het met een stijging van maar liefst 4,9% nog beter.

Opvallend is dat de Amerikaanse beurs zoveel minder profiteerde van het nieuws over het vaccin dan de Europese. Dit heeft te maken een verschil in samenstelling van de diverse beursindices en de verwachting van een terugkeer naar ‘het oude normaal’. Beleggers hebben de afgelopen tijd enorm voorgesorteerd op een wereld waarin corona nog lang het straatbeeld zou bepalen. Het ‘nieuwe normaal’. Op maandag bleek direct dat de outperformers op de beurs uit sectoren kwamen die het moeilijk hebben in de coronatijd.

Denk aan luchtvaartmaatschappijen, de hotelsector,. Ook energie- en bankaandelen deden het veel beter dan gemiddeld. Daar staat tegenover dat techaandelen het minder deden gegeven de verwachting dat er wellicht toch minder van IT gebruik gemaakt hoeft te worden als er een vaccin is en we ons oude leventje weer kunnen oppakken. Deze aandelen zijn vooral in de VS een groot onderdeel van de index.

Het oude normaal

Zullen we inderdaad weer snel terugkeren naar het oude normaal? Dat de wereld na corona er anders uit zal zien lijkt wel duidelijk, maar in welke mate valt nog te bezien. Veel bespiegelingen over een nieuw normaal lijken wat prematuur geweest te zijn en als een effectief vaccin inderdaad snel uitgerold zal kunnen worden, dan is de vraag wat precies de blijvende impact van het virus op de maatschappij zal zijn. Een dagje extra thuiswerken en de supermarkt wat vaker laten bezorgen is immers nog niet zo’n radicale breuk met de wereld uit 2019. Dat idee is toch even slikken voor diegenen die hun appartement op loopafstand van kantoor voor een landhuis in Oude Pekela ingeruild hebben. Nu groepsimmuniteit en het opheffen van beperkende maatregelen eerder in het vizier zijn gekomen dan verwacht lijkt het erop dat beleggers daar op voorsorteren.

Overigens nam de euforie later in de week af, onder andere doordat het virus nog lang niet onder controle is. De beperkende maatregelen die in vele Europese landen gelden, zijn voor een aantal weken afgekondigd, maar vanuit Frankrijk, Duitsland en Italië kwamen deze week geluiden dat de maatregelen waarschijnlijk langer van kracht moeten blijven om het aantal nieuwe besmettingen terug te dringen. Zo lonkt een vaccin aan de horizon, maar is de huidige realiteit er een van een krimpende economie. Wat een achtbaan is 2020 toch.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht