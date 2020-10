Bert Colijn (ING) mijmert over economie

Onder beleggers neemt de zorgen over een tweede golf toe terwijl de kans op een brexit zonder handelsakkoord steeds groter wordt. Dat belooft veel onzekerheid voor de komende maanden… Het zit niet mee. De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Ik moet flink scrollen in mijn weerapp om een dag zonder regen tegen te komen maar toch belooft het een droge winter te worden met een gesloten horeca. Met bijna 270 nieuwe coronagevallen per 100 duizend inwoners per week doet Nederland het op dit moment na Tsjechië het slechtst van de grotere Europese landen en zwaarder ingrijpen was slechts een kwestie van tijd. Dat betekent niet dat het in andere landen veel beter gaat.

Zelfs in Duitsland en Italië – waar de afgelopen tijd het aantal gevallen slechts langzaam opliep – is een duidelijke versnelling in het aantal nieuwe besmettingen waarneembaar. Nederland is daarom ook geen uitzondering in het nemen van strengere maatregelen om het virus weer onder controle te krijgen. In de meeste Europese landen worden de teugels weer aangetrokken om te voorkomen dat de zorg opnieuw overbelast raakt en het aantal slachtoffers verder toeneemt.

Dit zal zijn weerslag hebben op de economie en beleggers maken zich hier zorgen over. Vooral na de nieuwe maatregelen die Frankrijk en het VK woensdag aankondigden daalden de aandelenkoersen op de Europese beurzen. Zo opende de AEX op donderdag 2 procent onder het niveau van sluiting van woensdag. Vergelijkbaar met de Duitse en Franse beurzen. Op het moment van schrijven is er wat herstel zichtbaar maar de belangrijkste aandelenindices blijven onder het niveau van begin deze week.

De zorgen over een tweede golf zijn duidelijk nog niet voorbij. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal zijn dus uiterst onzeker. Naast de negatieve effecten van nieuwe beperkende maatregelen was het toch al zo dat de economische groei aan het afvlakken was. Nog voordat de tweede golf serieuze vormen begon aan te nemen. Hierdoor kunnen de negatieve effecten van een tweede lockdown snel tot krimp leiden.

De industriële productie in de eurozone bijvoorbeeld steeg in augustus met slechts 0,7 procent na in juli nog met 5 procent te zijn gegroeid. Daarnaast leiden ook politieke ontwikkelingen tot de nodige onzekerheid. Zo komt een brexit zonder handelsakkoord steeds dichterbij nu er bij de EU-top van deze week geen deal is gesloten. Weliswaar was volgens de Britse premier Johnson 15 oktober de laatste datum waarop een deal gesloten had kunnen worden, de onderhandelingen lijken de komende dagen toch te worden voortgezet.

Zonder deal zullen op 1 januari importtarieven ingevoerd worden en zullen er ook veel non-tarifaire belemmeringen gaan ontstaan waardoor de handel tussen de EU en het VK bemoeilijkt wordt. De impact hiervan zal voor de Nederlandse economie groter zijn dan voor veel andere economieën in Europa omdat ons land veel handel met het VK drijft. Toch lijken eventuele verdere maatregelen om een tweede golf van besmettingen in te dammen de economie meer te kunnen gaan raken. Al met al lijkt de economie op een roerige winter af te stevenen.

