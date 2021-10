Beurzen Europa toe aan inhaalslag + 4 mooie aandelen

Europa is rijk is aan innovatie en disruptie en heeft een voorsprong bij het aanpakken van duurzaamheidskwesties. In combinatie met een verschuiving in de marktcyclus, zet dit de toon voor een veelbelovende toekomst van de regio.

Innovatie is niet voorbehouden aan de VS of Azië, hoewel dat wellicht gedacht kan worden door de opkomst van de FAANG’s en hun dominante prestaties in het afgelopen decennium. Europa wordt nog te vaak gezien als een regio met overwegend traditionele bedrijven en slecht functionerende banken, maar is in feite de thuisbasis van een groot aantal geavanceerde producenten en een groeiend aantal ontwrichtende bedrijven in de gezondheidszorg en de informatietechnologie. Het thema innovatie heeft centraal gestaan bij de opbouw van de geconcentreerde portefeuille binnen de European Select Equity Strategy. Voorbeelden van de topbeleggingen in het fonds zijn onder meer:

– ASML Holding heeft een monopolie op de next genertion high-end lithografie-instrumenten (EUV-machines) voor halfgeleiderfabrikanten. Zij zullen deze nieuwe machine gebruiken om het aantal transistors op een chip te verhogen en zo geavanceerde toepassingen mogelijk te maken.

– Siemens, een wereldwijd opererend industrieel bedrijf dat actief is in de elektriciteits- en gassector, digital factory en procesindustrie en in markten voor hernieuwbare energie die profiteren van de zogenaamde vierde industriële revolutie.

– Lonza Group, een Zwitsers bedrijf dat een toonaangevende contractfabrikant is voor geneesmiddelenbedrijven en een concurrentievoordeel heeft op het snelgroeiende gebied van de biologicaproductie.

– Teleperformance, een wereldwijde aanbieder van klantervaring die een onmisbaar onderdeel is geworden van de snelgroeiende digitale economie.

Leiderschap in duurzaamheid maakt ESG-integratie cruciaal voor Europese aandelen

Europa is koploper op het vlak van innovatie, gedreven door een jarenlange focus op milieu-, sociale en governance-factoren (ESG). Vanuit het oogpunt van de regelgeving hebben meer landen in Europa dan in Noord-Amerika, Azië en Latijns-Amerika toezeggingen gedaan om hun emissies tot nul terug te brengen.

Veel Europese bedrijven hebben al duurzame toeleveringsketens opgebouwd en deze inspanningen kunnen niet van de ene op de andere dag door concurrenten worden gekopieerd. In een wereld waarin duurzaamheid een belangrijk punt van zorg is voor regelgevers, consumenten en investeerders, bevinden veel Europese bedrijven zich in een goede positie als leiders op hun gebied.

Waarom de marktcyclus Europa kan bevoordelen

Een periode van ondermaatse prestaties van Europese aandelen ten opzichte van de VS is volgens T. Rowe Price uitzonderlijk op lange termijn. Een aantal factoren zorgt er samen voor dat het tij keert. Zoals blijkt uit figuur 1, is de underperformance van Europa (MSCI Europe Index) ten opzichte van de VS (S&P 500 Index) geconcentreerd in de afgelopen tien jaar. De recente outperformance van de VS is vooral te danken aan de geweldige prestaties van de eerder genoemde FAANG’s.

Er zijn tekenen dat er nu een herwaardering aan de gang is ten gunste van Europese aandelen. De negatieve percepties beginnen te veranderen nu het krachtige herstel van Europa na de pandemie de belangstelling van de beleggers opnieuw heeft aangewakkerd. Het crisisbeheer van de Europese Unie is ook doeltreffender gebleken, nu de 27 lidstaten zich hebben verenigd achter een omvangrijk herstelfonds dat geen leningen verstrekt, maar subsidies op basis van de behoefte, niet de omvang. Om deze inspanning te financieren, zullen zij gezamenlijk schuldpapier uitgeven, wat de financiële integratie een extra impuls zou moeten geven. In eerdere crises heeft de EU vertrouwd op de financiële vuurkracht van Duitsland om noodlijdende EU-lidstaten te helpen.

De pandemie heeft als katalysator gediend voor ingrijpende economische veranderingen en heeft trends versneld die zich al voor de crisis aftekenden, met name de verschuiving van de offline- naar de onlinewereld en de verdere bewustwording rond duurzaamheid. Als pionier op het gebied van ESG en duurzaamheid, die in de VS nu pas meer op de voorgrond treden, bevindt Europa zich in een goede positie om in de komende jaren de volgende generatie grote ondernemingen te laten groeien.

