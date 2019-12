BlackRock: EMEA-ETF’s blijven het goed doen

In november stroomde er wederom veel geld naar ETF’s. In het Midden-Oosten en Amerika kon $ 15 miljard worden bijgeschreven, in oktober was dat nog $ 14,3 miljard.

Voor de derde maand op rij kenden aandelen-ETF’s de grootste instroom, namelijk $ 11,6 miljard. De stromen in obligatie-ETF’s daalden licht naar $ 4,3 miljard en grondstoffen-ETF’s kenden voor het eerst sinds april een uitstroom, namelijk van $ 400 miljoen.

Kirst Kuipers van iShares merkt op dat opkomende markten volop in trek zijn. “Obligatie-ETF’s uit opkomende markten zien net als in 2018 een aanhoudende instroom van nieuw geld.” Voor high yield keerde afgelopen maand het tij en voor het eerst in drie maanden was er weer sprake van instroom, stelt Kuipers. “Het lijkt misschien alsof beleggers minder trek hadden in dit segment, maar door de grote instroom eerder dit jaar, wordt 2019 een recordjaar voor high-yield-ETF’s. Tot nu toe is er $ 7 miljard bij gekomen; meer dan het record van $ 5,5 miljard in 2015. De laatste maand blijkt ook ‘investment grade’ weer in trek: in november stroomde daar maar liefst $ 1,8 miljard naartoe.”

Grondstoffen-ETF’s noteerden hun eerste uitstroom sinds april. Dit was vooral merkbaar in specifieke ETF’s. Zo trokken beleggers $ 0,6 miljard weg uit goud. De breed samengestelde grondstoffen-ETF’s kenden wel een instroom, namelijk van $ 0,5 miljard. Hoewel het risicosentiment steeg, zien beleggers dus toch nog de voordelen van een gespreide portefeuille.

