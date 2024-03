Cardano: update over financiële markten

Het was een hectische week. Het nieuws dat Poetin is herkozen voor een volgende termijn als president van Rusland was een van de minst grote verrassingen. Het waren de centrale banken die deze week voornamelijk voor de headlines zorgden.

Duitsland weerspiegelt een golf van stakingen de sombere economische vooruitzichten van het land. Dit is opvallend omdat Duitsland altijd werd gezien als een stabiele factor binnen Europa. Bij SRW-schroothandel, waar momenteel een van de langste stakingen plaatsvindt sinds de Tweede Wereldoorlog, groeit de bezorgdheid. Duitsland staat bekend om zijn harmonieuze arbeidsverhoudingen maar dat traditionele beeld verandert. De ooit bewonderde economie staat nu voor recessie en stagnatie, met de inflatie op het hoogste niveau in vijftig jaar. Werknemers eisen niet alleen hogere lonen, maar ook betere arbeidsomstandigheden en meer toekomstperspectief. Zowel werknemers als beleidsmakers voelen de druk om een balans te vinden tussen economische groei en sociale stabiliteit.

Bank of Engeland overweegt renteverlaging

De Bank of England (BoE) overweegt een renteverlaging in juni en dat is een plotselinge verschuiving in marktverwachtingen en politieke agenda’s. Dalende inflatiecijfers en een versoepelende arbeidsmarkt ondersteunen deze ommekeer. De centrale bank stapt af van maanden van voorkeur voor hogere rentetarieven. Zelfs gouverneur Andreas Bailey erkent de mogelijkheid van deze verandering, terwijl de markt verwacht dat in juni de eerste stap wordt gezet naar renteverlagingen. Politieke druk vanuit de regering en de verwachting van een economische boost voor de verkiezingen creëren een urgente situatie voor de Bank of England. Deze ontwikkelingen markeren een belangrijke verschuiving in het beleid, waarbij renteverlagingen worden gezien als een krachtiger instrument om de inflatie onder controle te houden.

Japan verhoogt rente voor het eerst sinds 2007

De Bank of Japan (BoJ) heeft eveneens actie ondernomen door het opheffen van het grootschalige versoepelingsprogramma en een renteverhoging door te voeren. Dat is de eerste sinds 2007. Economen suggereren dat een volgende renteverhoging waarschijnlijk tegen oktober zal zijn, hoewel de meningen verschillen over het exacte tijdstip. De recente beleidswijziging, die al werd verwacht op de financiële markten, markeert een significante verschuiving en een einde aan het agressieve versoepelingsbeleid. Toch wordt gewaarschuwd voor de uitdagingen die gepaard gaan met het vinden van het juiste evenwicht tussen hogere tarieven en het beheren van een opgeblazen balans, vooral als de yen verzwakt. De mogelijkheid van valuta-interventie door het Ministerie van Financiën wordt ook besproken, met een geschat niveau van de yen dat tot interventie zou leiden. De yen bereikte vanochtend een niveau van 151,86 ten opzichte van de dollar, bijna hetzelfde als het niveau van 151,95 dat in oktober 2022 werd bereikt toen het Ministerie van Financiën ingreep om de yen te ondersteunen.

De wake-up call van Zwitserland

De financiële wereld werd verrast door een onverwachte stap van de Zwitserse Nationale Bank, die haar rentetarief verlaagde. Dit was de eerste keer in deze cyclus van monetaire versoepeling dat een grote centrale bank zo'n stap zette en het verraste velen die al maanden hadden gegokt op een ander pad. Toch bleven handelaren op de obligatiemarkten verrassend kalm. Dat toont aan dat er een gezamenlijke terughoudendheid is ten opzichte van agressieve versoepelingsstrategieën.

Een gestage wereldwijde versoepelingscyclus lijkt de meest wenselijke uitkomst te zijn voor economieën wereldwijd. In plaats van overweldigd te worden door paniekreacties, zoals tijdens de financiële crises van 2008-2009 en 2020, zou een langzamere groei zonder recessies een gunstig klimaat kunnen creëren voor geleidelijke renteverlagingen. Dit kan stabiliteit bevorderen in plaats van chaotische maatregelen om leningen te verlagen en de geldstroom in het financiële systeem te vergroten.

