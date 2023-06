China loopt flink achter op Japan + een mooie dobbel

Na decennia van razendsnelle groei bevindt China zich nu in een situatie waarin het een verhoogd risico loopt op een economische stagnatie naar Japans model. China staat voor enorme uitdagingen, ziet Eric Spencer, Senior Equity Analyst bij vermogensbeheerder Loomis Sayles, onderdeel van Natixis Investment Managers.

Sinds 2009 is de Hang Seng Index met 44% gestegen en de Nikkei met 272%.

Spencer schetst voor de Chinese economie een somber beeld. “China’s binnenlandse problemen omvatten een snel vergrijzende bevolking en buitensporig hoge schulden van de vastgoedsector en lokale overheden. Wij denken dat deze laatste een groot risico vormt voor de groei en solvabiliteit op lange termijn. China is de grootste markt in de derde wereld en heeft te maken met een aantal kwesties met binnenlandse, maar ook wereldwijde gevolgen als de voortdurende handelsoorlog met de Verenigde Staten en Europa, die het vermogen van China om toonaangevende technologie te ontwikkelen op lange termijn zou kunnen aantasten.” Het heeft wat weg van een vermogensbeheerder die het moeilijk kan verzetten dat hij in Chinese aandelen heeft geïnvesteerd in plaats van Japanse.

Dobbel voor de lange termijn

Beleggers moeten zich niet gek laten maken door de prognoses over de vastgoedcrisis in China. Deze bestaat in principe een secundaire vastgoedmarkt waar bestaande, eerder gekochte woningen staan. Die prijzen staan onder druk, maar niet dramatisch. De primaire vastgoedmarkt bestaat uit woningen die nog niet zijn verkocht. Deze staan nog in portefeuille van de projectontwikkelaars die hebben gebouwd op grond dat ze van de overheid hebben gekocht. Het meeste risico ligt dus bij de projectontwikkelaars. Particulieren hebben daar geen last van, omdat zij pas kunnen kopen als het project klaar is. Er staan wel de nodige nieuwbouwwoningen leeg, maar dat is voor risico van de projectontwikkelaars. De aandelen van de meeste ontwikkelaars zijn nauwelijks nog iets waard. Zo noteert projectontwikkelr Vanke 9,81 Hong Kong Dollar tegen 40 HKD 5 jaar geleden. Country Garden zag in dezelfde periode de koers dalen van 18 HKD naar 1,76 HKD (misschien een leuke dobbel voor de lange termijn).

