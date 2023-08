Cornel Bruhin (Mainfirst) : ‘Opkomende markten’

Veel opkomende landen produceren grondstoffen. Brazilië springt er hier uit. Het produceert van alles, van metalen tot suiker, koffie, sinaasappelsap, fruit, sojabonen, granen, edelmetalen en olie. Het heeft in elk van deze cycli uitgeblonken. De Visie van Cornel Bruhin, Portfoliomanager bij Mainfirst.

Niet alleen zijn de aandelenkoersen verveelvoudigd, maar ook de munt is sterk in waarde gestegen. Tussen 2001 en 2011 steeg de Braziliaanse real met 100% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De risicospreads van de obligaties zijn aanzienlijk kleiner geworden en Brazilië is door de ratingbureaus opgewaardeerd van BB naar BBB-.

De afgelopen 12 jaar waren inderdaad moeilijk voor activa uit opkomende markten. Veel beleggers zijn uitgestapt omdat de volatiliteit van de activa te hoog was en de nettoprestaties nogal tegenvielen, vooral in vergelijking met technologiebeleggingen. Grondstoffen zijn in deze periode sterk gecorrigeerd. Voor deze periode kan men mogelijk van verloren moeite spreken.

Nieuwe munt gebaseerd op waarde

Activa uit opkomende markten bevinden zich nu op historisch lage waarderingen en bieden nu een uitgelezen kans op alle activaniveaus. Zelfs in vastrentende waarden. Brazilië verhoogde in 2021 de rente zeer snel van 3,5% naar 13,75%. De inflatie daalde snel en bedroeg in juli nog 3,1%. Op 2 augustus verlaagde de centrale bank de rente voor het eerst met 0,5%. Brazilië biedt de hoogste reële rendementen. De groei bedroeg 1,9% in het tweede kwartaal en renteverlagingen zullen de groei stimuleren. De aandelenkoersen zijn historisch laag gewaardeerd en hebben een enorm potentieel. Maar veel andere opkomende markten bieden vergelijkbare waarderingen en vooruitzichten.

Wij geloven daarom dat het niet alleen een uitgelezen kans is, maar een “must” om meer te beleggen in activa uit opkomende markten, omdat veel beleggers hierin onderbelegd zijn. Natuurlijk zal elke toename in de weging van opkomende markten geleidelijk zijn, wat duidt op een lange opbouwfase.

Op 22 augustus kwamen de presidenten van ’s werelds belangrijkste opkomende markten bijeen in Zuid-Afrika om hun eigen “op waarde gebaseerde” munteenheid aan te kondigen. Het gerucht gaat dat de nieuwe munteenheid door goud zal worden gedekt. Deze zet onderstreept de ambitie van de opkomende landen om in de wereldeconomie een grotere rol te spelen. In termen van koopkracht zijn de opkomende markten al goed voor meer dan 50% van de wereldwijde toegevoegde waarde.

