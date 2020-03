Correctie korter als in 2008/2009 (Amundi)

De huidige bearmarkt op aandelenbeurzen is extreem en ongewoon, maar zal zich niet zo lang voortslepen als die in 2008/2009. Richting het einde van het jaar zullen waarderingen, geholpen door ondersteunend beleid, zich herstellen, betogen analisten van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Opmerkelijk is dat Europese kwaliteitsaandelen tijdens de sell-off beter presteerden. ‘Dit bevestigt nogmaals het belang van onze focus op kwaliteitsaandelen met lage schulden en gezonde balansen.’ Amundi concludeert dat het nu te laat is om aandelen te verkopen en te vroeg om te kopen. ‘Nu verkopen kan het vermogen van beleggers om hun lange termijndoelstellingen te bereiken, schaden. Markten blijven op zoek naar een ware katalysator die weergeeft dat de bodem is bereikt.’

Bij bedrijfsobligaties moeten beleggers alert zijn op potentieel overloop van de crisis naar een financiële crisis, iets wat verstrekkende gevolgen zou hebben. ‘Spread zijn recent opgelopen’, schrijven de Amundi-analisten, ‘maar ze zijn nog niet op de niveaus van ten tijde van de kredietcrisis.

Centrale banken hebben ondersteunend beleid aangekondigd, maar zij kunnen volgens Amundi niet voorkomen dat het aantal wanbetalingen flink zal stijgen, met name in de VS. Beleid van centrale banken genereert immers geen winsten bij bedrijven, betoogt Amundi.

De vermogensbeheerder voorziet tevens een nieuwe golf van afwaarderingen onder Amerikaanse emittenten met een BBB-rating, en daarmee in het HY-gebied kunnen vallen. ‘Op sectorniveau zal energie binnen de VS het hardst worden getroffen en kan het aantal wanbetalingen oplopen tot ongeveer 25%.’

