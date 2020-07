Daling AEX en DAX komen onnatuurlijk over na krimpcijfers economie

Beleggers wringen zich in bochten om geen krimp te geven dat economieën hard zijn geraakt door de coronacrisis. Daling AEX en DAX komen onnatuurlijk over.

De Amerikaanse economie gaat gebukt onder de gevolgen van lockdowns door de coronapandemie, waardoor in Q2 de economie met 32,9% kromp. “Maar de Amerikaanse economie is geen afspiegeling van Amerikaanse aandelenmarkten”, benadrukt Amundi. “Maar liefst 75% van de sectoren in de S&P 500-index ziet geen negatief effect van de pandemie. Bedrijven in sectoren als technologie, gezondheidszorg en communicatie zagen positieve implicaties, presteren goed en zullen dat door corona-gerelateerde ontwikkelingen als thuiswerken, blijven doen.”

Krimp

Ook elders in de wereld krimpende economieën: Frankrijk -13,8%, Duitsland -10,1%, België -12,2% en Oostenrijk -10,7%. Japanse cijfers zijn geen lokroep voor haussiers: industriële productie +2,7% in juni na -8,9% in mei en een lichte toename van het consumentenvertrouwen. China ziet een schaarbeweging: PMI-industrie stijgt naar 51,1 in juli (50,9 in juni) en PMI-diensten daalt naar 54,2 van 54,4 in juni.

De futures op de Amerikaanse indices plussen hoger. Toch staat Nikkei (-2,8%), Australië (-2,5%) en Hong Kong (-2,3%) flink lager, wat mogelijk te maken heeft met hun afhankelijkheid van de VS. Shanghai -0,1% en Kospi -0,7%. Euro/dollar 1,1892. Euro/yuan 8,3134. Goud +0,7% op 1.973,20. Brent +1,1% op 43,42 dollar. Duitse Bunds +0,004 op min 0,54%. US Bonds -0,01 op 0,53%.

De AEX (549,20) is beneden de ondergrens van de bandbreedte gekomen. De afvlakkende trend van de Bollinger Bands wekt geen vertrouwen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15142 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht