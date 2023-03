De AEX blijft ruimte bieden voor een stijging. De bandbreedte is 744-770.

De aandelenmarkten zullen deze week in de ban zijn van de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De verwachting is dat het aantal banen met 200.000 zal zijn gestegen in februari tegen +517.000 in januari. De werkloosheid blijft 5,4%. Ook belangrijk is de ontwikkeling van de lonen, die naar verwachting op jaarbasis met 4,8% zijn gestegen tegen +4,4 een maand eerder. Het in de hand houden van de lonen is belangrijk om loonprijsinflatie te voorkomen.

Amerikaanse futures geven aan dat nog wat aan de winsten van vrijdag zal worden toegevoegd (S&P +1,6%, Nasdaq +2,0%). Nikkei +1,1%. De Chinese markten reageren met koersdalingen op de prognose van de overheid dat dit jaar de economie met 5% zal groeien: Shanghai -0,2% en CSI 300 -0,5% bij een stijging van Hong Kong met 0,7%. Tech staat evenwel lager: Tencent -3,4% en Byd -2,4%.

Brent -0,9% op 85,06 dollar vanwege een toename van de Amerikaanse olievoorraad en vrees voor een toename van het aanbod van sommige OPEC-lidstaten door spanningen tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

