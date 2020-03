De bear market is begonnen

Op een haar na zitten alle westerse aandelenmarkten in een bear market. Beleggers hebben pas twee derde van de beursellende achter de rug.

De omschrijving voor een bear market is even pijnlijk als simpel: een verlies van 20% ten opzichte van de laatste top. De AEX is in de premarket al in deze marktfase terecht gekomen met een index van beneden de 500 door het verlies van 7,0% op 495. Voor de DAX is het plaatje niet anders.

De Amerikaanse markten staan nog een fractie boven het niveau dat de bear market is begonnen. Voor de Dow Jones (24.562 in de premarket) is daar sprake van bij een index van minder dan 23.640, voor de Nasdaq (8.093) bij een doorbraak van de 7774 en voor de S&P (2.819) bij een stand van minder dan 2.709. De Amerikaanse beurzen zijn wereldwijd dusdanig toonaangevend en richtingbepalend dat de AEX beneden het bear market-niveau zal blijven als de druk op de Amerikaanse markten niet afneemt.

Azië

Azië is vandaag fors lager. Australië is -7,3%, Nikkei -5,1%, Hong Kong en Kospi -4% en Shanghai -3,0%. In Japan krimp de economie in Q4 met 7,1% tegen een eerdere raming van 6,6%. China had de afgelopen maand voor het eerst sinds maart 2018 een tekort op de handelsbalans door de daling van de import met 4% en de daling van de export met 17%.

De vlucht naar sommige veilige havens zet door. Rentes staan onder zware druk. Duitse Bunds -0,095 op min 0,823%. US Bonds -0,258 op 0,449%. Goud +0,4% op 1.678,70. Brent -26,2% op 33,40 dollar. Euro/dollar 1,1423. Euro/yuan 7,9332.

