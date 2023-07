ECB houdt druk op de ketel

De ECB zal de rente nog wat verder verhogen en blijft verkrappingsgezind. Onze verwachtingen voor de beleidsrente zijn onveranderd. De Visie van de economen van ABN Amro.

Zoals verwacht heeft de ECB tijdens de beleidsvergadering van juni de officiële rentetarieven met 25 basispunten (bp) verhoogd. Ook gaf de centrale bank aan dat de rente in juli waarschijnlijk nog een keer met 25bp omhoog gaat. Tijdens de persconferentie zei ECB-president Christine Lagarde dat er ‘nog meer te doen viel’ om de inflatie te laten afnemen naar het doel van 2%. Ze liet ook doorschemeren dat de deur naar nog meer renteverhogingen na de zomer vooralsnog open staat. Zij herhaalde deze boodschap in haar speech tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Sintra van 26-28 juni.

Ondanks de verkrappingsgezinde boodschap van de ECB, rekenen wij er nog steeds op dat de renteverhoging in juli de laatste zal zijn. De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 licht gekrompen. We verwachten dat deze krimp gedurende de rest van dit jaar aanhoudt. Dan zal ook de krapte op de arbeidsmarkt afnemen, evenals de loonstijging. De inflatie is inmiddels al hard aan het dalen en de kerninflatie (inflatie exclusief de volatiele componenten voedsel energie) lijkt ook over het hoogtepunt heen.

Hoewel de kerninflatie waarschijnlijk een stuk langzamer naar beneden zal komen dan de totale inflatie, verwachten we dat de kerninflatie gedurende de rest van dit jaar wel fors zal afnemen. Dan zullen de inflatieverwachtingen waarschijnlijk ook dalen en komt het inflatiedoel van de ECB in zicht. Daarom denken we dat de ECB tegen het einde van het jaar alweer van koers kan veranderen en de rente geleidelijk gaat verlagen om haar beleid minder krap te maken. De centrale bank staat nu namelijk erg hard op de rem.

Lange rente gestegen

De 10-jaarsrente op Nederlandse staatsleningen is in de maand juni gestegen. Deze stijging werd aangedreven door ontwikkelingen op de Amerikaanse obligatiemarkt. Daar liep de lange rente op doordat de centrale bank (de Fed) duidelijk maakte dat de rente meer verhoogd zou worden dan werd verwacht. Wij hebben onze eigen ramingen voor de beleidsrente in de Verenigde Staten hierdoor ook opwaarts herzien. Wij denken dat de 10-jaarsrente op Nederlandse staatsleningen op de korte termijn rond het huidige niveau zal bewegen. Later in het jaar zal de lange rente evenwel gaan dalen als de eerste renteverlagingen door de ECB in zicht komen. Wij hebben onze raming voor het niveau van de 10-jaarsrente aan het eind van dit jaar licht opwaarts aangepast.

EUR/USD in juni gestegen – daling verwacht

De euro-dollarkoers is in de maand juni gestegen. Dit kwam onder andere omdat financiële markten nu rekening houden met de mogelijkheid dat de ECB na de zomer nog door zal gaan met renteverhogingen. Wij denken dat de euro de komende tijd weer wat zal dalen ten opzichte van de dollar. We denken namelijk dat de ECB eerder de rente zal gaan verlagen dan de Fed. We hebben onze ramingen voor EUR/USD voor eind dit jaar en eind volgend jaar neerwaarts herzien.

