Eindejaarsrally?

Al het gehele jaar is Optimix overwogen belegd in aandelen. Dat werpt zijn vruchten af. De winstvooruitzichten van beursgenoteerde ondernemingen zijn nog steeds goed. Deze maand zullen de Q3-resultaten gerapporteerd worden en Optimix verwacht dat het cijferseizoen opnieuw sterk zal zijn.

Door het sterke economische herstel krijgen centrale banken de mogelijkheid hun ruime monetaire beleid te verkrappen. Dit doen zij echter zeer voorzichtig. In anticipatie op de afbouw van de opkoopprogramma’s, heeft Optimix zijn overweging in aandelen in augustus reeds omlaag gebracht en de opbrengsten daarvan liquide gehouden. De koersdalingen in september en het zwakke begin van oktober, bieden een goede mogelijkheid de aandelenweging weer op te hogen.

Naast de overweging in aandelen droeg ook de onderweging in obligaties bij aan het rendement op de portefeuille. Toch is er een type (staats)obligatie dat het dit jaar wel goed doet. Zogenoemde ‘Inflation-linked’ leningen zijn immuun voor de gemeten inflatie; hun coupon en de aflossing worden namelijk voor inflatie gecorrigeerd. De logistieke problemen als gevolg van het coronavirus zorgen momenteel voor prijsstijgingen voor veel items.

Optimix verwacht dat dit effect volgend jaar wegebt en dat dan dus ook de inflatiecijfers weer zullen gaan zakken. Toch is een hogere inflatie dan voor het coronatijdperk niet uit te sluiten. Centrale banken en overheden hebben immers voor een flinke toename van de geldhoeveelheid gezorgd. Dit valt nu samen met een sterke economische groei en die leidt weer tot schaarste (grondstoffen, arbeid). In het scenario dat de inflatie hardnekkiger blijkt dan veel beleggers en centrale bankiers nu vermoeden, biedt de inflation-linked bond bescherming.

De huidige beleggingsomgeving biedt kansen voor de actieve belegger. De winstvooruitzichten voor het (beursgenoteerde) bedrijfsleven zijn goed en centrale banken gaan voorzichtig te werk bij het afbouwen van hun opkoopprogramma’s. Een risico is dat de inflatie hoger uitvalt dan verwacht en dat centrale banken daardoor noodgedwongen eerder over zullen gaan tot het verhogen van hun beleidsrente. Een hogere rente kan dan een beperking vormen voor het economisch herstel en maakt hooggewaardeerde (technologie) aandelen kwetsbaar.

Met dit risico houdt Optimix rekening bij de obligatieselectie en ook binnen het aandelengedeelte van de portefeuille. Daar hebben hebben de vermogensbeheerders van Optimix een voorkeur voor aandelen die minder gevoelig zijn voor de inflatie- en renteontwikkeling. Enerzijds betreft dit kwaliteitsondernemingen die de hogere prijzen kunnen doorberekenen, waardoor de winstmarge intact blijft en anderzijds heeft Optimix een voorkeur voor relatief laag gewaardeerde aandelen, de zogenaamde waarde-aandelen. Deze aandelen zijn minder kwetsbaar voor een hogere rente. Optimix heeft alle vertrouwen in een mooi laatste kwartaal.

