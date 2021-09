Enguerrand Artaz (LFDE): ‘Kille zomer, hete herfst in de VS?’

September 2021, De peilingen naar het vertrouwen bij ondernemers (PMI, ISM) en consumenten (Universiteit van Michigan, Conference Board) hadden het voorspeld, het begin september verschenen banenrapport bevestigde het en de onlangs gepubliceerde inflatiecijfers deden ook de laatste twijfel verdampen: terwijl de economische activiteit in Europa onverstoord verder opbloeide, veroorzaakte in de Verenigde Staten de opflakkering van de pandemie door de deltavariant een uitgesproken vertraging. De Visie van Enguerrand Artaz, fondsbeheerder bij La Financière de l’Echiquier (LFDE).

Sectoren in de VS die rechtstreeks afhankelijk zijn van de ‘heropening van de economie’, kregen logischerwijs de zwaarste klappen. Zo kwam er in de sector vrijetijdsbesteding en toerisme, die voordien een grote vraag kende en met een tekort aan arbeidskrachten kampte, in augustus geen enkele baan bij.

Bovendien daalde de prijs van een hotelkamer, die sinds februari met 27% opgeveerd was, in augustus met bijna 3%, de grootste terugval op maandbasis sinds het voorjaar van 2020. Ook vliegtuigtickets werden in augustus 9% goedkoper, terwijl die in het tweede kwartaal meer dan 20% duurder geworden waren. Een laatste voorbeeld zijn de prijzen van huurauto’s, die in juli al begonnen in te zakken en in augustus versneld terugkeerden naar normale niveaus.

Kortstondig of keerpunt

De vraag dringt zich op of dit louter een geval van kortstondige turbulentie is, die wellicht snel vergeten is zodra het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten begint af te nemen, of een heus keerpunt na het uitzonderlijk sterke herstel in de eerste helft van het jaar.

De eveneens vorige week verschenen cijfers over de detailhandelsverkoop en andere componenten van de inflatie pleiten voor het eerste scenario. Terwijl een daling werd verwacht, nam de detailhandelsverkoop namelijk toe met 0,7% op maandbasis – de Amerikaanse consumptiehonger is duidelijk nog niet gestild. Auto’s en energie buiten beschouwing gelaten, is de verkoop in augustus zelfs met 2,0% gestegen. De enige merkbare invloed van het virus is dat de online verkoop opnieuw sterk is toegenomen, terwijl die in de eerste jaarhelft nog een stuk minder groei liet optekenen dan gemiddeld.

Prijzen onverminderd de hoogte in

De inflatie dan. Die stagneerde weliswaar in de sectoren die het gevoeligst zijn voor de pandemie en in enkele delen van de markt die tijdelijk een zeer grote bijdrage hadden geleverd aan de sterke prijsstijgingen in het voorjaar, maar in andere, minder volatiele segmenten gingen de prijzen onverminderd de hoogte in.

Dat was bijvoorbeeld het geval voor nieuwe auto’s en mechanische onderdelen, die hun sterkste prijsstijging op maandbasis uit de geschiedenis lieten optekenen, en meubilair (grootste stijging op maandbasis sinds 1985). Wat al die sectoren gemeen hebben? Dat ze volop in de tang zitten tussen een nog steeds zeer grote vraag (die onder meer tot uiting komt in de detailhandelsverkoop) en een aanbod dat moeite heeft om die bij te benen door een gebrek aan arbeidskrachten en haperende wereldwijde productie- en toevoerketens.

Vertraging slechts tijdelijk

Zo bekeken lijkt de vertraging in augustus slechts een tijdelijk fenomeen te zijn, dat vooral de sectoren heeft getroffen die het gevoeligst zijn voor de pandemie, maar niets afdoet aan de kracht van het Amerikaanse herstel. Een potentiële bezorgdheid is dat het einde van de uitzonderlijke werkloosheidssteun begin september de consumentenbestedingen kan doen inzakken, maar er is nog heel wat spaargeld dat tijdens de crisis is opgepot.

Aangevuurd door een aanhoudend sterke vraag trekt de Amerikaanse groei in het vierde kwartaal dus wellicht opnieuw aan. Een neveneffect daarvan is dat de inflatie waarschijnlijk hoog blijft en structurele factoren de fakkel overnemen van tijdelijke invloeden.

Geschreven door: Eddy Schekman



