Europa opent vandaag 5%

De Europese aandelenmarkten zijn nog niet klaar voor een herstel.

In de premarket staan de indices rond de 5% in de min, wat geldt voor de DAX, AEX en Dow. Het is wachten op een kentering van de corona-crisis. Sommigen zullen wellicht enige hoop putte uit de ontwikkeling in Italië, waar aantal nieuwe besmettingen en doden zondag lager was dan zaterdag. Wereldwijd blijkt uit de cijfers (klik hier) dat nog sprake is van een stijgende trend bij een afname van de delta.

Ook in Azië moet overwegend fors worden ingeleverd. Alleen de Nikkei doet het goed met een winst van 1,6%. Minister-president Shinzo Abe heeft de suggestie gewekt dat de Olympische Spelen van Tokio zullen worden uitgesteld. Canada heeft al aangegeven niet te zullen komen naar de geplande Spelen. Shanghai is -1,6% vanwege de hoop op stimulerende maatregelen. Australië -4,7%, Kospi -4,1%, Hong Kong -3,8%, Indonesië -3,6% en India -8,2%.

Euro/dollar 1,0732. Euro/yuan 7,6447. Duitse Bunds -0,17 op min 0,34%. US Bonds -0,08 op 0,81%

AEX

De AEX (431,98) kan charttechnisch gaan verrassen. RSI en PROC zijn herstellende. Dat kan de basis zijn voor een mooie opgaande beweging. Weerstanden op 475 en 550.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

