Gaat de AEX opnieuw met 60% dalen

Velen trekken een vergelijking tussen de huidige crisis en die 12 jaar geleden is ontstaan door het failliet van Lehmann, die werd vooraf gegaan door een top voor de AEX in 2007 van 550.

Vanaf dat niveau daalde de AEX met ruim 60% naar de bodem van bijna 210 in 2009. Zo’n krachtige daling is niet uniek. Ook in 2000 begon de AEX op afgerond 690 aan een daling van iets meer dan 60% naar de boden in 2003 van enkele punten beneden de 250. Als we die lijn zouden doortrekken, kan de AEX dalen naar het niveau van 2003 ofwel beneden de 250 vanaf de piek eerder.

Beleggers moet dit historische correctiepatroon niet naast zich neerleggen als de markt in de komende maanden een herstelbeweging meemaakt. Charttechnisch kan dat nog niet de bodem worden genoemd, omdat een correctie bestaat uit 3 bewegingen (omlaag, omhoog, omlaag). De naderende opgaande beweging is niet anders dan een correctie op de eerdere daling. Daarna moet nog een definitieve bodem worden gevonden. Op basis van de principes van Elliott Wave ligt deze (pas) op 350. Op dat niveau heeft de markt zich (pas) met twee derde gecorrigeerd.

