Gasprijs gaat vlammen

De prijs van aardgas staat onder druk door het hoge aanbod in de VS en de milde weersomstandigheden deze winter. De prijs koers bereikte net onder 1,90 dollar het laagste niveau sinds 2016.

“Als we technisch naar de koersontwikkeling kijken, zien we dat de aardgasprijs op dit moment rond een belangrijk steunniveau handelt. Deze steun moet wel houden, anders zou de neerwaartse trend nog sterker kunnen worden”, aldus analist Salah Bouhmidi van broker IG. Hij verwacht een verdere daling als dit weer aanhoudt. Maar hoe groot is die kans?

De chart geeft aan dat de lows vanaf 2009 duidelijk worden getest. Pas bij een prijs van boven de 4,65 dollar is (pas) sprake van een definitieve kentering. Long gaan voor de lange termijn lijkt de meest kansrijke strategie.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14435 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht