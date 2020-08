Geen beursstorm AEX

Geen stormachtige ontwikkelingen op de Europese aandelenmarkten. Wel lagere koersen.

De DAX staat 0,5% in de min en de AEX -0,3%. Dat is rustig vergeleken met hoe het vannacht bij mij heeft gestormd, waardoor tientallen bomen zijn ontworteld en sommige auto’s als verlamde eendjes in de ondergelopen straten ronddobberen.

Inmiddels is het weer rustig. Hetzelfde zien we op het gebied van het beurssentiment. De hoop groeit dat het toch om een V-vormig herstel van de economie gaat, wat tot uitdrukking zal moeten komen in de economische- bedrijfscijfers over het derde kwartaal.

Het is positief dat de AEX weer boven de ondergrens van de bandbreedte is gekomen. Nu kan weer worden gedacht aan een stijging naar de bovengrens. Deze ligt op 590 op dagbasis.

