Grace Peters (JPM): ‘Hoe terecht zijn de koersstijging van Magnificent 7?’

Zeven bedrijven – Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla – zijn goed voor bijna 30% van de S&P 500 market cap. Deze ‘Magnificent 7’ hebben bijgedragen aan meer dan de helft van de 32% rally van de S&P 500 sinds het begin van 2023. De koerswinsten van sommige van de afzonderlijke aandelen in die periode is verbazingwekkend: De aandelenkoers van Nvidia is meer dan verviervoudigd, Amazon is verdubbeld en Microsoft en Alphabet zijn respectievelijk met meer dan 70% en 60% gestegen.

Grace Peters, Global Head of Investment Strategy bij J.P. Morgan Private Bank denkt dat de beurswinsten gerechtvaardigd zijn. De laatste cijferrapportages van de Magnificent 7, behalve die van Nvidia (die komen eind februari), laten drie belangrijke dynamieken zien die deze bedrijven naar nieuwe hoogtepunten hebben gestuwd:

De winstgroei trekt aan en zal waarschijnlijk sterk blijven.

Waarderingen blijven redelijk, ondanks de recente rally.

Het potentieel van kunstmatige intelligentie versnelt en de Magnificent 7 zijn daar zowel aanjagers als begunstigden van.

Toch hebben niet alle Magnificent 7 even goed gepresteerd. Tesla is bijvoorbeeld een beetje het buitenbeentje van de groep aan het worden en is uit de top tien van ’s werelds grootste bedrijven gevallen. Beleggers vragen zich zelfs af of Tesla nog wel bij de Magnificent 7 hoort.

Winstgroei komt op stoom

De opmars van de Magnificent 7 begint met de kostenbeheersingsmaatregelen die zij hebben genomen nadat het technologiefeestje tijdens de pandemie eindigde in een kater. De vertraging van de vraag was voor de grote techbedrijven (Microsoft, Amazon en Google) reden om in de kosten te snijden door het aantal werknemers te verminderen en zo hun winstmarges te beschermen.

En toen verscheen ChatGPT op de markt. Het platform zette kunstmatige intelligentie vol in de schijnwerpers en deed ook de vraag naar de implementatie van kunstmatige intelligentie en aanverwante diensten toenemen. J.P. Morgan Private Bank verwachtte dat de AI-rage uiteindelijk zou leiden tot een her-acceleratie van de cloudgroei, wat dit winstseizoen tot uiting kwam. Microsoft’s Azure, Amazon’s Web Services en Google’s Cloud Products versloegen allemaal de groeiverwachtingen in het vierde kwartaal en managementteams sloegen een positieve toon aan bij de toekomstverwachtingen. De combinatie van slankere kostenstructuren en een aantrekkende vraag heeft de winstverwachtingen voor het komende jaar een boost gegeven.

Waarderingen zien er nog steeds redelijk uit, ondanks de recente rally

Na een gezamenlijke rally van meer dan 100% in 2023, vertonen de Magnificent 7-aandelen dit jaar nog geen tekenen van vertraging. De waarderingen zijn bescheiden gestegen, maar een groter deel van de stijging kan worden toegeschreven aan de stijgende winstverwachtingen voor dit jaar.

Op het eerste gezicht valt niet te ontkennen dat de megacap-aandelen handelen tegen een premie ten opzichte van de rest van de S&P 500. Maar als de totale forward koers-winstverhouding historisch wordt vergeleken, is deze ruwweg in lijn met het 10-jaars trailing average. J.P. Morgan Private Bank kijkt het liefst naar waarderingen op een voor winstgroei gecorrigeerde basis. Deze maatstaf, de koers-winst-groeiverhouding, laat zien dat de waarderingen van de Magnificent 7 nog steeds redelijk tot goedkoop lijken.

Bron: FactSet. 6 februari 2024.

AI-potentieel versnelt

Het innovatietempo in de technologiesector leidt tot enorme investeringen. De toepassing van AI is tegenwoordig het meest tastbare voorbeeld van innovatie in de technologiesector en het levert al resultaten op in real time. Kijk naar Microsoft: AI droeg onlangs twee keer zoveel bij aan de groei van de cloudactiviteiten als in het vorige kwartaal.

Om de aanhoudende groei te ondersteunen, zullen Microsoft, Meta, Alphabet en Amazon enorme bedragen moeten investeren in datacenters. Die investeringen zullen extra inkomstenbronnen opleveren voor bijvoorbeeld Nvidia en andere chipmakers. Advanced Micro Devices heeft bijvoorbeeld net zijn vooruitzichten voor zijn CPU voor datacenters verhoogd van USD 2 miljard naar USD 3,5 miljard. Niet alleen dat, maar het versnelde adoptietempo van deze technologieën betekent dat de impact verder reikt dan de op technologie gebaseerde sectoren.

Niet voor niets worden de Magnificent 7 ‘magnificent’ genoemd

De AI-hype heeft een stevige basis: Bedrijven komen met winstresultaten die de rally van het afgelopen jaar bevestigen. En omdat de grootste bedrijven in de technologiesector een groot aandeel hebben in zowel de Amerikaanse als de wereldwijde aandelenbenchmarks, is deze ontwikkeling belangrijk voor alle aandelenbeleggers.

Maar nu deze megacaps en de aandelenmarkten blijven stijgen, denkt Peters dat de huidige omgeving pleit voor een focus op ‘alfa’ in plaats van ‘bèta’ door middel van een selectievere benadering. Meer dan een derde van de S&P 500-aandelen zijn nog steeds gedaald sinds het begin van 2023 en J.P. Morgan Private Bank ziet het potentieel voor andere thema’s, zoals innovatie in de gezondheidszorg en de voortdurende veerkracht van de consument, om herstel in andere sectoren in de toekomst te ondersteunen. Omdat de winstresultaten zowel binnen als tussen sectoren uiteenlopen, kan een zorgvuldige aandelenselectie helpen om outperformance te realiseren. De huidige omgeving lijkt ideaal voor actieve aandelenbeheerders.

