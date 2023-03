Harde klappen bankaandelen

Bankaandelen hebben zwaar te verduren. First Republican Bank en Signature Bank staan in de VS onder zware druk. Ook forse verliezen voor de Nederlandse financials.

De zwarte dag voor de bankaandelen heeft alles te maken met de ondergang van Sillico Valley Bank. First Republic Bank staat in de premarket 65% lager. Bij het sterk op crypto’s gerichte Signature Bank hebben de toezichthouders ingegrepen door het bedrijf te sluiten.

Van de bekende Amerkaanse namen staat Bank of America 4% in de min in de premarket en Charles Schwab staat 8% lager. In Amsterdam: ING -7,0%, Aegon en ABN Amro-5,8%, ASR -5,1% en NN -4,6%.

Menigeen verwacht dat de centrale banken een mildere toon zullen aanslaan waardoor rentes minder sterk zullen stijgen. Desalniettemin is de verwachting dat de ECB over 3 dagen de rente met 50 basispunten zal verhogen om de inflatie te beteugelen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18291 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht