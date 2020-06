Haussiers verliezen interesse

Beleggers raken bevreesd voor de afnemende kracht van de opgaande beweging. Zullen winsten worden verzilverd?

Charttechnisch blijven de spanningen tussen de korte en lange termijn aanwezig. Het pessimisme van sommige analisten wordt nog niet weerspiegeld door de chart van de AEX, die sinds het dieptepunt van 400 in maart met 30% is gestegen. Echter, de crisis van eind vorige eeuw en de financiële crisis maken duidelijk dat de bear market uit 3 hoofdbewegingen bestaat. De stuwende kracht van koopjesjagers in de afgelopen maanden kan omslaan als centrale banken stoppen met extra verruiming, overheden de uitgaven van de coronacrisis wegbezuinigen, een tweede golf van het coronavirus, tegenvallende bedrijfsresultaten en/of een escalatie van de handelsoorlog tussen China en de VS.

Europese en de VS bewegen in de premarket rond het slot van gisteren. Ook in Azië gaat het moeizaam. Nikkei en Kospi +0,4%. Indonesië en Australië plussen rond de 1%. Shanghai -0,2% en Hong Kong +0,1%. Goud +0,3% op 1.703,55. Brent -0,3% op 39,23 dollar.

De euro/dollar van 1,1217 en euro/yuan van 7,9956 wijzen op angst voor een toename van de spanningen tussen China en de VS. Duitse Bunds (+0,06 op min 0,35%) en US Bonds (-0,02 op 0,74%) wachten op stappen van de centrale banken.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

