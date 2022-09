Heftige reactie plannen Britse regering

“De koers van het pond sterling kwam eind september dichtbij van die op Black Wednesday in 1992. Er waren slechts twee andere momenten waarop het pond na die Zwarte Woensdag zo laag stond.

Voor een ontwikkeld land is een combinatie van hogere rentes en een zwakkere munt uniek. Het is dan ook niet verrassend dat velen zeggen dat het Verenigd Koninkrijk steeds meer trekjes van een opkomende economie krijgt”, stelt Chris Teschmacher, Multi-Asset Fund Manager bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) in zijn commentaar over de volatiliteit van het Britse pond.

“De verassingen in de begrotingsaankondiging zijn niet te duur om te financieren. De schuld van de Britse overheid verschilt niet veel van vergelijkbare ontwikkelde markten. De reactie van de financiële markten heeft waarschijnlijk meer te maken met de geloofwaardigheid van de Bank of England op gebied van inflatiebestrijding en het onder controle houden van de begroting.”

“De koersen van Europese valuta, waaronder het pond, lopen al het hele jaar achter op de dollar. Dit ondanks dat er meer renteverhogingen zijn ingeprijsd dan in de VS, maar er is een verschil tussen wat is ingeprijsd en wat daadwerkelijk is gebeurd. De Federal Reserve heeft de rente agressief verhoogd, daarna volgden de Europese centrale banken schoorvoetend. Hun getreuzel leidde tot zwakke valuta. Het is nu aan de Britse en Europese centrale banken om te laten zien dat ze beter kunnen”, meent Teschmacher.

“Met dit in het achterhoofd is het verklaarbaar waarom de aangekondigde plannen zo’n buitenproportioneel effect hadden op de rente en de valutamarkten. Hoewel de reactie van de BoE maandag teleurstelde, heeft ze aangegeven de rente net zoveel te verhogen als nodig is.”

“Tegelijkertijd is er de aanname dat de overheid voorzichter zal zijn als het gaat om het uitvoeren van de aangekondigde plannen. Het sentiment rondom het pond is momenteel negatief, maar dit kan ook weer afnemen. Op basis hiervan neemt LGIM voor haar tactische portefeuilles een gematigd positief standpunt in ten aanzien van het pond ten opzichte van de euro. Omdat de valuatie-kwestie alleen een beleidsonzekerheid doet vermoeden, weegt dit besluit niet zo zwaar. Mocht het pond verder devalueren, dan stelt LGIM haar mening bij naar een middellangetermijnvisie. De valuatie-kwestie blijft namelijk nog wel even spelen met als waarschijnlijk gevolg meer steun van de overheid of de BoE.”

“De positieve correlatie tussen aandelen en obligaties dit jaar is een uitdaging voor multi-assetfondsen. De compensatiemaatregelen die we in de afgelopen 20 jaar zagen, zijn in 2022 nog niet vertoond. De zwakte van het Britse pond heeft echter niet ongunstig uitgepakt voor de fondsen van LGIM, omdat een gediversifieerde aanpak heeft geleid tot overzeese valuta die in waarde zijn gestegen, en dan met name Amerikaanse dollar. Fondsen met een hoger risico, met vaak ook een grotere blootstelling aan buitenlandse valuta, hebben meer geprofiteerd dan fondsen met een lager risico.”

