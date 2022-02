Het Jaar van de Tijger: wat mogen beleggers verwachten?

In China is het nieuwe jaar begonnen: Het Jaar van de Tijger. Wat mogen beleggers verwachten?

Na een uitdagende periode voor beleggers geeft Fidelity International drie redenen waarom China in het jaar van de tijger opnieuw hard kan brullen.

De meeste markten worden gedomineerd door inflatieangst, tapering en een terugtrekking uit ‘dure’ groeiaandelen. Dat maakt diversificatie en de juiste waarderingen heel belangrijk voor beleggers, zo niet belangrijker dan ooit. China voldoet momenteel aan beide voorwaarden, waardoor Fidelity International er van uit gaat dat het jaar van de tijger goede kansen biedt.

Ander beleid brengt diversificatie

Het verschil tussen het monetaire beleid van de VS en Europa en dat van China is momenteel bijzonder groot. China bevindt zich in een andere fase van de cyclus en gaat eerder richting versoepelen. De geschiedenis leert dat dit de markten vaak ondersteunt. De centrale bank van China heeft de eerste corona-uitbraak anders aangepakt en beschikt daardoor over meer hefbomen om de groei te stimuleren na de vertraging van 2021. De recente verlaging van de debetrentevoet van haar middellangetermijnleningen, voor het eerst sinds april 2020, is daar een voorbeeld van.

De Chinese regering zal haar ambitie voor een gezondere, minder speculatieve vastgoedsector niet snel terugdraaien, maar een verdere verfijning van het beleid is mogelijk, zoals de steunmaatregelen die onlangs zijn aangekondigd. Nu al neemt het aantal goedgekeurde hypotheken in sommige steden toe maar er is nog veel ruimte om het beleid verder te versoepelen.

Hoogtepunt regelgeving voorbij

China heeft een periode van zowel nieuwe regelgeving als een aanscherping van bestaande regels achter de rug, en voor sommige bedrijven zijn de omstandigheden uitdagender geworden. Toch is het belangrijk om de lange termijn voor ogen te houden. Dergelijke perioden van verscherpte regelgeving zijn niet uniek, in 2018 legde de Chinese overheid extra beperkingen op rond online gaming.

Bovendien pakken veel van de recente hervormingen in China problemen aan die bijna in elk land spelen. Big tech en aanverwante uitdagingen rond antitrust, gegevensbeveiliging en privacy zijn voorbeelden, en ook inkomensongelijkheid is in veel landen een wereldwijde uitdaging. Ook andere regeringen zullen waarschijnlijk actie ondernemen, zij het niet zo snel als Beijing.

Aantrekkelijke waarderingen

Zoals vaak het geval is bij breed opgezette correcties, waren er ook verliezen voor aandelen die eigenlijk minder risico lopen als het gaat om regelgeving, wat beleggers kansen biedt. Van veel kleinere bedrijven is de koers gedaald terwijl zij juist profiteren van extra regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van antitrust. Bovendien is het waarderingsverschil met sectorgenoten elders in de wereld nu buitensporig groot, hoewel die met vergelijkbare uitdagingen kampen. Met de waarderingen waar ze nu zijn, denkt Fidelity International dat de balans tussen risico en rendement in het voordeel van de belegger uitvalt.

Het is een volatiele periode geweest, maar dit was niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste zijn. Belangrijk is dat in het verleden deze periodes de meest aantrekkelijke kansen bleken te bieden. De markten verwachten dat de bedrijfswinsten in de komende twaalf maanden met meer dan 15% zullen stijgen. De huidige koers/winst-multiple oogt in ieder geval aantrekkelijk, zowel historisch gezien als in vergelijking met andere markten in de wereld.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16975 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Het Jaar van de Tijger: wat mogen beleggers verwachten? ”

Terug naar het nieuws overzicht