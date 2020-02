Het lijkt wel alsof de AEX wil doorstoten naar de 700

Hogere noteringen mogen worden verwacht voor de Europese aandelenmarkten. In de premarket lopen de winsten op tot meer dan 0,2%.

De markten zijn vooral in de ban van het coronavirus. Beleggers interpreteren de nieuwe cijfers als een positieve trend. Toch moet niet te voortvarend worden gedacht. Medische wetenschappers -die er echt meer van weten dan marketinghongerige marktstrategen- kunnen nog geen conclusies trekken.

Het kan in ieder geval geen kwaad om naar de ontwikkeling van de Amerikaanse inflatie te kijken. Deze kwam in januari uit op 2,5% tegen 2,3% in december. De core-inflatie was de afgelopen 2 maanden 2,3%, en daarmee boven de doelstelling van de Fed.

Euro/dollar 1,0833. Euro/yuan 7,5649. Commodities en Brent onveranderd op 1.572,46 en 56,23 dollar. Ook rust op de obligatiemarkt. Duitse Bunds (min 0,39%) en US Bonds (1,61%) zijn 0,01 lager. Wel hogere koersen op de meeste markten in Azië. Shanghai, Kospi, India en Hong Kong staan minimaal 0,5% in de plus. Nikkei is echter min -0,61%. Nissan is 9% lager na een winstwaarschuwing.

De AEX (629,14) staat op dag-, week- en maandbasis bovenin de bandbreedte. Er is nog enige ruimte voordat de AEX sterk overbought is. Het mag niet worden uitgesloten dat ‘een gooi’ wordt gedaan naar de 700, het niveau van begin deze eeuw.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

