Hogere koersen AEX

“We willen omhoog”, lijken de beleggers in koor te roepen. Ze worden op hun wenken bediend.

De AEX wist vanaf de opening te stijgen. Niet extreem, maar wel +0,4%. Aandelen die meer dan 1% hoger staan zijn ArcelorMittal, Adyen, ASMI, ASML, Exor, AkzoNobel en Besi. Amerika trok zich gisteren weinig aan van de vrees voor de rente, maar de futures staan vanmorgen iets lager.

Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG: “De rente op Amerikaanse staatsobligaties blijft stijgen. En dat is, zoals we weten, niet wat aandelenbeleggers graag zien. De hele yield curve van Amerikaanse staatsobligaties – van één maand tot 30 jaar – ligt nu al boven de 4%. De laatste keer dat deze situatie zich voordeed, was in oktober 2007. Beleggers moeten de ontwikkelingen op de obligatiemarkten goed in de gaten houden.”

Azië wist mooie plussen te realiseren. Nikkei +1,5%, Shanghai +0,5%, Sensex +1,6% en Hong Kong +0,6%. Euro/dollar 1,0622. Brent +0,1% op 84,85 dollar.

AEX: korte trend staan nog beneden lange nog net niet dalende trend

