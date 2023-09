In 5 jaar meer verliezers dan winnaars

Het is best schrikken als naar de koersontwikkeling van aandelen over de afgelopen 5 jaar wordt gekeken. Grote verschillen, vaak bijzonderlijk pijnlijk voor beleggers.

In de afgelopen 5 jaar is de AEX met 37,4% gestegen, wat een keurige reflectie is van de gemiddelde bewegingen over langere periodes. Wie meer wil zal de AEX als basis moeten gebruiken voor de portefeuille en deze aanvullen met kanshebbers.

Dat betekent ook oppassen, want van de 65 geselecteerde fondsen heeft slechts een zesde het beter gedaan dan de AEX. Ahold Delhaize steeg met 38,8% en KPN met 44,7%, waarschijnlijk omdat ze een weerspiegeling zijn van de dagelijkse behoefte van mensen: zonder eten en bellen kunnen we niet. Ook de uitgevers boekten prachtige winsten: Relx (+79,2%) en Wolters Kluwer (+120,4%). Beide bedrijven zijn even degelijk als saai, en misstaan daardoor niet als aanvulling op de AEX.

Techniek spant de kroon: Alfen +244,9%, ASML +268,5%, Besi +459,7% en ASMI +856,6%. Innovatie hoort in elke portefeuille, maar niet alle bedrijven weten hun voorsprong te behouden. Koersdrama’s hebben zich eveneens voorgedaan: Just Eat Takeaway -79,8%, Ebusco -76,7%, Forfarmers -75,9%, Galapagos -67,4% en Ease2pay -66,9%.

Van de geselecteerde aandelen was het gemiddelde verlies over de afgelopen 5 jaar 31,1% tegen een gemiddelde winst van 108%.

