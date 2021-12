ING: 2022 wordt een volatiel beursjaar

Het beleggersvertrouwen is deze maand met 8 punten licht gedaald, waardoor de index met 115 punten weer op hetzelfde niveau staat als in december 2020. Beleggers zijn met name negatiever over de waardegroei van hun eigen beleggingsportefeuille en verwachten ook geen groei in de komende maanden. Daarnaast is men ook pessimistischer over de algemene economische situatie in Nederland. Nog maar 27% van de beleggers heeft er vertrouwen in dat de economische situatie zal verbeteren in de komende drie maanden. Door de hoge inflatie en de voortdurende coronacrisis verwacht 64% van de beleggers dat 2022 een volatiel beursjaar gaat worden. Wel is men minder bang voor economische tegenvallers (13% versus 42% in 2020).

Terugkijkend heeft ruim een kwart van de beleggers in de tweede helft van het afgelopen jaar meer geld ingelegd dan in de eerste helft van 2021. Ook behaalden beleggers gemiddeld meer rendement over de laatste vier maanden (11,8%) dan tijdens de vier maanden daarvoor (9,2%). Beleggers zijn intussen wel terughoudender geworden in het adviseren van anderen om al dan niet te gaan beleggen. Vier maanden geleden zei 39% van de beleggers nog anderen liever niet te adviseren hierover, nu is dit opgelopen tot 46%.

Verwachtingen voor 2022

Beleggers verwachten voor volgend jaar het meeste rendement te behalen uit aandelen (54%). Het meeste rendement in 2022 denken beleggers te kunnen behalen binnen de IT-sector. In december 2020 dacht 29% van de beleggers dat de IT-sector de meeste kansen op rendement zou bieden, nu is dat 39%. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Nadat IT-aandelen in 2020 zeer sterk presteerden en IT de best renderende sector was, deden deze aandelen het ook in 2021 erg goed. Alleen de energiesector bleef de IT-sector dit jaar voor, maar gemeten over 2 jaar is IT verreweg de best presterende sector.”

Afgelopen jaar was er een opleving te zien in de rendementsverwachting voor de gezondheidszorg. Eind 2020 zag 24% van de beleggers de gezondheidszorg als de sector met de meeste kansen voor het komende jaar. De voorspelling voor komend jaar is weer terug op het niveau van eind 2019: nog maar 13% van de beleggers kiest nu voor de gezondheidszorg als meest veelbelovende sector. De groep beleggers die de sector met de kleinste kans op rendement ziet, is met 26% precies twee keer zo groot.

De helft van de beleggers verwacht in 2022 tussen de 0% en 5% rendement te behalen. Een kwart denkt tussen de 5% en 10% rendement te behalen en 11% denkt zelf meer te kunnen behalen dan 10% rendement. 34% van de beleggers ziet de aanwezigheid van (nieuwe) virussen als de grootste bedreiging voor een positief rendement. Ook de stijgende inflatie is een zorg. Opvallend is dat maar weinig beleggers zich druk maken om economische tegenvallers (13%), terwijl dat vorig jaar werd gezien als de grootste dreiging (42%). “Het economisch herstel dit jaar was bijzonder sterk en hoewel de groei afneemt, zijn de verwachtingen dat ook in 2022 de economie boven potentieel blijft groeien,” aldus Homan.

Minder geld over

43% van de beleggers verwacht in de komende drie maanden geld over te houden om in beleggingen te steken. Dit was in augustus nog 53%. De vier metingen hiervoor lieten een stijging zien in het aantal beleggers dat verwachtte geld over te houden. Deze trend zet dus niet door. De helft van de beleggers die wel verwachten geld over te houden zou ervoor kiezen om dit geld in beleggingsfondsen te beleggen. 36% zou beleggen in individuele aandelen en 14% zou kiezen voor een andere beleggingsvorm.

Leeftijd beleggers

Beleggen lijkt steeds populairder te worden, ook onder jongeren. 19% begint al met beleggen voor hun 25e. Gemiddeld begint men met beleggen op 35-jarige leeftijd. 15% van de beleggers geeft aan pas na hun 50e te zijn begonnen met beleggen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16874 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht