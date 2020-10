Is AEX begonnen aan de gevreesde omslag?

De AEX daalde gisteren met 11,5 punten naar 560,47. Is dit de gevreesde omslag?

Kijkend naar de chart voor de AEX zullen de wenkbrauwen moeten worden gefronst. Opnieuw is een aanval op de 580 afgeslagen, waardoor op dit niveau overduidelijk een dubbele top is ontstaan.

Na de coronacrisis veroorzaakt beursdip in februari/maart kunnen steunniveaus worden berekend op 520 en 460. De ontwikkeling van het coronavirus in Europa en de VS voorspelt weinig goeds.

Corona-angst en gebrek aan stimulerende maatregelen in de VS zal Europa onder druk zetten. Fiscaal stimulerende maatregelen zijn onvermijdelijk, maar economen als Keynes en anderen hebben aangetoond dat de effectiviteit daarvan beperkt is en niet opweegt tegen monetaire maatregelen.

Ook Azië is lager. Nikkei -0,9%, Kospi -1,0% en Australië -0,5%. China is bereid om de kredietkraan open te draaien om de economie te steunen. Het resultaat is iets hogere koersen.

Euro/dollar 1,1705. Euro/yuan 7,8579. Goud +0,2% op 1.905,10. Brent -1,3% op 42,78 dollar. Duitse Bunds -0,04 op min 0,61%. US Bonds -0,01 op 0,73%.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

