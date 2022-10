Keerpunt aandelen: koersen schieten omhoog

Gaat de geschiedenis op de aandelenmarkten zich herhalen door in oktober aan een opwaartse beweging te beginnen?

Het zou zo maar kunnen. De AEX heeft de aanval op de steun van 640 afgeslagen, niet te verwarren met de Fibonacci-punten 615 en 564. Het is echter charttechnisch zwak dat het testen niet gepaard is gegaan met een hoge omzet. Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Market bij IG: “Zoals we gezien hebben staat de belangrijke 630 zone zwaar onder druk de laatste weken. Een aanval op de 650 werd meteen afgeslagen en mocht die 630 breken dan komt de AEX technisch in een vrije val richting die 540-525 zone wat in 2020 uiteindelijk de springplank was richting de 829. Zoals zaken er momenteel geopolitiek en macro economisch ervoor staan belooft het nog een hete herfst en winter te worden met alle volatiliteit tot gevolg.”

In de premarket flink hogere futures voor de Europese en Amerikaanse markten. Nikkei +2,9%, Shanghai gesloten, Sensex +2,0% en Australië +3,8%. Euro/dollar 0,9868. Brent +0,4% op 89,23 dollar.

