Keerpunt bedrijfsobligaties opkomende markten

Stijgende grondstoffenprijzen zijn een zegen voor opkomende markten. Ondergewaardeerde bedrijfsobligaties leveren nu dubbelcijferige rendementen op. Beleggers in deze beleggingscategorie bevinden zich in een goede positie om te profiteren van het opkomende herstel, zeggen Cornel Bruhin en Andranik Safaryan, Portfoliomanagers bij het Emerging Markets Team van MainFirst.

Als grote producenten zullen opkomende economieën profiteren van stijgende grondstoffenprijzen. De zwakkere Amerikaanse dollar en het opkomende einde van de renteverhogingscyclus van de Federal Reserve zijn aanwijzingen voor deze ontwikkeling.

Dit geldt niet alleen voor Chili, ’s werelds grootste koperproducent met een marktaandeel van 35%, en Indonesië, dat meer dan een derde van de wereldwijde nikkelproductie in handen heeft, maar ook voor olieproducenten.

Stijgende grondstoffenprijzen betekenen ook hogere winsten voor bedrijven en hogere lonen voor werknemers, evenals stijgende belastinginkomsten. Na verloop van tijd heeft dit een domino-effect in de hele economie in de vorm van meer consumptie en investeringen. Als gevolg hiervan zullen bedrijfsobligaties uit opkomende markten de komende maanden waarschijnlijk herstellen van de historisch hoge verliezen van het afgelopen jaar.

Olieverbruik zal decennialang stijgen

De vraag naar grondstoffen wordt aangewakkerd door de energietransitie, elektrische auto’s en de herindustrialisatie van ontwikkelde landen (back-shifting van productie). Dit alles verbruikt veel meer grondstoffen dan ooit tevoren. Tegelijkertijd blijven investeringen in toekomstige productie op een lager niveau dan tien jaar geleden. Op langere termijn zal dit onvermijdelijk leiden tot nog hogere prijzen.

Een andere drijvende kracht achter het verbruik van fossiele brandstoffen is demografie. Veel van de zeven miljard mensen die nu in opkomende markten wonen, hebben geen koelkast of toegang tot elektriciteit. Het inhaalpotentieel is enorm.

Als gevolg van de stijgende welvaart zal het olieverbruik in deze landen de komende decennia blijven stijgen. Het is belangrijk om te onthouden dat een Amerikaan in de VS 18 vaten (159 liter) olie per jaar per persoon verbruikt. Een Indiër komt rond met één vat en het verbruik in Afrika ligt nog lager.

Boorplatforms en telecominfrastructuur

Er zijn veel bedrijven uit opkomende markten die de moeite om te bekijken waard zijn. Eén daarvan is Shelfdrilling uit Dubai. Het is een spin-off van Trans Ocean, dat genoteerd stond aan de SIX. Shelfdrilling verhuurt een zeldzaam goed: boorplatforms voor offshore olieproductie. De huurprijzen voor deze boorplatforms zijn de afgelopen jaren gestegen van $40.000 tot meer dan $80.000 per dag. Ze zullen waarschijnlijk nog verder stijgen aangezien de grootste vermoedelijke oliereserves op de bodem van de oceanen liggen.

De Nigeriaanse olie- en gasproducent Seplat profiteert ook van de toegenomen vraag. Het bedrijf heeft zware schulden. De overname van de Nigeriaanse activiteiten van Exxon Mobile zal de inkomsten verdrievoudigen. In Zuid-Amerika zit de Argentijnse oliemaatschappij Ypf in de lift. Dankzij de onlangs geopende gaspijpleiding naar Chili wordt Argentinië een exporteur van fossiele brandstoffen.

De hefboomwerking van bedrijven in de opkomende markten is lager dan in de ontwikkelde markten – en op een historisch laag niveau.

Een interessant bedrijf buiten de grondstoffensector is IHS-Towers, opgericht in Nigeria in 2022. Het bedrijf verhuurt telecommunicatie-infrastructuur in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. De demografie speelt het bedrijf in de kaart: meer mensen, grotere datapakketten en meer vraag. Gemeten naar het aantal telecommunicatietorens is IHS Towers het op drie na grootste bedrijf in zijn soort ter wereld. Als belegger is het ook de moeite waard om een kijkje te nemen bij het Peruaanse bedrijf Auna. Ook hier zijn er ​ groeisignalen: de privéziekenhuisexploitant breidt uit naar Mexico en Colombia.

Bedrijfsobligaties: Tekenen van een ommekeer

Veel opkomende markten zullen eerder dan de Amerikaanse Federal Reserve beginnen met het verlagen van de rente, waardoor de groei in deze landen zal versnellen. De Amerikaanse federale rente zal binnenkort zijn piek bereiken en de Amerikaanse dollar heeft sinds september 2022 een neerwaartse trend ingezet. De zwakkere dollar zal beleggers ertoe aanzetten om op zoek te gaan naar ondergewaardeerde activa met inhaalpotentieel. Het keerpunt voor obligaties uit opkomende markten nadert.

Beleggers kunnen nu profiteren van het herstel in de opkomende markten door te beleggen in een sterk ondergewaardeerde beleggingscategorie met een beperkt neerwaarts potentieel en solide fundamentals.

