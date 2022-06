Klassiek herstel AEX

De Europese aandelenmarkten kunnen zich op een klassieke wijze herstellen.

De dreun die gisteren werd uitgedeeld was niet mis. De AEX verloor 3%. De Amerikaanse Nasdaq schoot 4,7% omlaag. Op zulke forse correcties horen stijgende bewegingen te volgen. Deze zijn pas overtuigend als de correctie minimaal een derde is van de daling. De AEX zou dus met minimaal 1% moeten stijgen en de Nasdaq met 1,6%. In de premarket lopen de indices daarop achter. Het blijft dus kwetsbaar. Volumes zijn niet hoog genoeg geweest.

Azië is aanzienlijk lager. Nikkei -1,5%. Shanghai -1,0%. CSI 300 -1,3%, Hong Kong -0,5%. Australië -4,2%. Het is vooral de angst voor een recessie die regeert.

Euro/dollar redelijk stabiel op 1,0432. Het is vooral wachten op de monetaire beslissingen van de centrale banken. De verwachting is ingeprijsd dat de Fed de rente met een half procent gaat verhogen. Duitse Bunds +0,13 op 1,6270%. Duitse rente kan technisch oplopen tot 2%. US Bonds -0,03 op 3,3313%. Volgens De Nederlandsche Bank zal de hypotheekrente stijgen naar 4%, nu 3%. DNB: “In de raming loopt de gemiddelde rente op nieuwe hypotheekcontracten op van 1,7% in 2021 naar 3,8% in 2024. De laatste keer dat de hypotheekrente met ongeveer 2 procentpunt toenam was in de periode 2005–2008.”

AEX staat 7 punten beneden ondergrens bandbreedte. Steun 660 blijft kwetsbaar.

