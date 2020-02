Koersdalingen Azië sterker dan verlies AEX

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag lager openen. In de premarket lopen de verliezen op tot 0,7%. Azië staat flink lager met verliezen oplopend tot 1,5%.

De zwakkere stemming wordt toegeschreven aan de effecten van het coronavirus. De vrees groeit dat het een groter dan onvoorziene impact zal hebben op de Chinese economie. Grote events als een autoshow in Beijing zullen waarschijnlijk worden afgelast, wat niet onlogisch is. Iedereen die in Beijing aankomt moet twee weken in quarantaine. Daar komt bij dat geen impuls uitgaat van Amerika en de technische positie niet in het voordeel is van de haussiers.

Euro/dollar 1,0827. Euro/yuan 7,5685. Nikkei -1,4%. Shanghai -0,4%. India -1,0%. Kospi -1,5% en Hong Kong -1,5%. Goud +0,16% op 1.589,55. Brent -0,96% op 56,96 dollar. Duitse Bunds +0,002 op min 0,40%. US Bonds -0,041 op 1,55%.

