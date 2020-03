Krachtig herstel AEX

De herstelbeweging die op de Europese aandelenmarkten is ingezet blijft kwetsbaar. De AEX (539,38) staat maar liefst 3,5% beneden de ondergrens van de bandbreedte.

Het blijft moeilijk inschatten of een fundamentele draai op de aandelenmarkten rechtvaardig is. AEX, AMX, Dow Jones en DAX hebben de afgelopen 5 beursdagen meer dan 12% ingeleverd. Andere westerse markten beginnen de nieuwe beursweek 10-11% lager. Taiwan, Shanghai, Hong Kong en Vietnam staan minder dan 5 ½% lager.

Bloomberg heeft berekend dat aandelen ruim 4.300 miljard dollar minder waard zijn geworden. Voorlopig is het effect op de economie kunstmatig, omdat de verliezen niet zijn genomen door de aandelen in cash om te zetten. De miljardairs onder u zullen hooguit psychische pijn lijden.

De koersdalingen sluiten redelijk aan bij de verslechtering van de inkoopmanagersindices in diverse landen in februari ten opzichte van januari, wat een herstelbeweging lijkt te rechtvaardigen. Bij de grote Chinese bedrijven daalde de PMI met ruim 30% naar 35,7 en die voor middelgrote bedrijven daalde met 21% naar 40,3. Die dalingen zijn groter dan wanneer de koersdalingen worden gerelateerd aan het theoretische en hypothetische effect op de consumptie van 20%. Ongetwijfeld zal die onder druk staan, maar niet alle sectoren zullen daar qua afzet structureel last van hebben. Auto, smartphones, pc’s en meubelen zullen later worden besteld. Voor kledingzaken en restaurants ligt de situatie anders. Mensen zullen wel weer gaan kopen, maar veel van deze zaken kampen met cashflowproblemen. De Chinese overheid stut de economie. Centrale banken als de Fed overwegen monetaire stappen.

Azië

De Aziatische aandelenmarkten zijn vandaag flink hoger. Nikkei +1,3%, Shanghai +2,9%, Hong Kong +0,9%, Australië -0,9% en Kospi +1,1%. Meevallend is de ontwikkeling van de PMI in andere landen dan China. In Japan daalde deze in februari naar 47,8 van 48,8 in januari, in Zuid-Korea daalde deze naar 48,7 van 49,8 en in Australië naar 44,3 van 45,4.

De wegzakkende angst komt ook tot uitdrukking in de stijging van de goudprijs met 0,9% naar 1.597,04 en die van Brent met 1,6% naar 51,32 dollar. Ongetwijfeld is een aanhoudende daling van de rente een steun. Duitse Bunds -0,060 op min 0,61%. US Bonds -0,065 op 1,11%. Opvallend blijft de kracht van de euro gezien de ontwikkeling van het coronavirus in Europa, wat in China enkele weken geleden juist leidde tot en sterke daling van de yuan. Euro/dollar 1,1052. Euro/yuan 7,7011.

AEX

De Europese indices staan in de premarket ruim 1% in de plus tegen 1,8% enkele uren geleden. Het geeft aan het de markt nog aan lef ontbreekt, maar technische indicatoren zullen zwaarder wegen. De markten zijn rijp voor een opgaande beweging gebaseerd op twijfels en ongeloof. Een stijging tot boven de 560 is waarschijnlijk.

