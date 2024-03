Krachtige stijging Europese markten

Aandelenmarkten overal ter wereld zijn dit jaar al naar recordhoogten geklommen. Nu we aan de vooravond van het tweede kwartaal staan, rijst de vraag: wat is de volgende stap voor aandelen?

Volgens Helen Jewell, beleggingsstrateeg BlackRock, denkt dat het positieve sentiment op de aandelenmarkt in het tweede kwartaal aanhoudt. Rendementen kunnen echter iets lager uitpakken en dit zal zich niet beperken tot een deel van de markt. De wereld zal volgens haar niet meer terugkeren naar het tijdperk van ‘goedkoop geld’. Hierdoor ontstaat er een groter gat tussen de winnaars en verliezers op de aandelenmarkt in een meer op alfa gericht beleggingsklimaat. De koersen van tech-aandelen staan nog steeds aan kop. Jewell denkt dat mogelijke renteverlagingen andere kwaliteitsbedrijven met goede langetermijn-winstgroeivooruitzichten maar lagere waarderingen een duw in de goede richting zullen geven. Volgens de strateeg zal de kloof tussen de dure Amerikaanse en goedkopere Europese aandelen overbrugd worden aangezien het macro-economische klimaat in Europa er weer wat rooskleuriger uitziet. Daarnaast is de kans dat de ECB de rente verlaagt groter geworden aangezien de inflatie nu schurkt tegen de doelstelling van de centrale bank. Dit is goed nieuws voor Europese aandelen. Tevens ontwaart Jewell de groeiende trend dat veel bedrijven in recordtempo eigen aandelen opkopen.

De Fed heeft als verwacht de rente ongewijzigd gelaten en de uitspraak gedaan dat de rente mogelijk dit jaar 3 keer zal worden verlaagd, wat ook volgens de marktverwachting is. De plotgrafiek gaf ook drie verlagingen aan in 2025, één minder dan in december, en nog eens drie verlagingen in 2026. Ondertussen wordt de bbp-groei in de VS hoger geraamd in 2024 (2,1% versus 1,4% in de projectie van december), 2025 (2% versus 1,8%) en 2026 (2% versus 1,9%). De PCE-inflatieprognoses werden ongewijzigd gelaten voor 2024 (2,4% versus 2,4%), maar werden verhoogd voor 2025 (2,2% versus 2,1%), terwijl de kerninflatie dit jaar hoger wordt geacht (2,6% versus 2,4%), terwijl de prognoses voor 2025 ongewijzigd werden gelaten op 2,2%. Het werkloosheidspercentage wordt lager geraamd op 4% in 2024 (versus 4,1%), maar de prognoses werden voor volgend jaar op 4,1% gehouden.

Amerikaanse futures staan hoger tot +0.8% voor de Nasdaq. Europa plust stevig: DAX +1,3% en NL +1,4%. Nikkei +2,2%. Shanghai onveranderd. Sensex +0,7%. Hong Kong +1,8%. Euro/dollar 1,0902. Brent +o,4% op 86,32 dollar. Bitcoin/dollar +0,4% op 67.303.

