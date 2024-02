Kristina Hooper (Invesco): ‘Geen bankencrisis’

De S&P 500 steeg gestaag afgelopen week ondanks nieuwe zorgen over een Amerikaanse regionale bankencrisis. Hoewel sommige banken in de VS en in de rest van de wereld worden geraakt, stelt Kristina Hooper, beleggingsstrateeg bij Invesco, dat de problemen gelden voor een beperkt aantal kleinere banken.

Toen de New York Community Bank vorige week het dividend verlaagde, kregen andere Amerikaanse regionale banken te maken met een omgekeerd ‘halo-effect’. Zo daalde de S&P 500 Regional Banks Index flink. Volgens Hooper zijn er maar een paar Amerikaanse regionale banken materieel kwetsbaar en hun aandelen worden nogal hard gestraft door beleggers. “In werkelijkheid zijn Amerikaanse banken kapitaalkrachtig en er is genoeg cash om commerciële- en vastgoedleningen te dekken. De verdeling van leningen en cash ligt alleen scheef, het percentage van de totale activa van hoge liquide kwaliteit is groter geworden bij grotere banken en lager bij de kleine spelers.”

Opvallend vindt Hooper dat de zorgen over banken zich ook buiten de VS verspreiden. Toch beperkt deze bezorgdheid zich volgens haar tot een kleine groep banken die veel blootstelling heeft aan Amerikaans commercieel vastgoed. Hoe dan ook is de ECB voorzichtig; de centrale bank heeft banken gewaarschuwd voor het beheren van risico’s op commercieel vastgoed en het versterken van hun kapitaal.

Uiteindelijk zouden er bij een aantal kleine banken periodieke problemen kunnen ontstaan als de rentes hoog blijven. Eigenlijk doen we er volgens Hooper beter aan om ons te richten op de piek van de S&P 500 in plaats van de negatieve krantenkoppen. “Het laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is om geïnvesteerd (en goed gediversifieerd) te blijven voor de lange termijn en je niet te laten opjagen.”

Geschreven door: Eddy Schekman

