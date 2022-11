Kristina Hooper (Invesco): ‘Ook november wordt spannend’

Oktober was voor beleggers een pittige maand, en november wordt qua marktnieuws minstens zo spannend, zegt Kristina Hooper, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder Invesco. In haar wekelijkse commentaar blikt ze terug en vooruit op de belangrijkste gebeurtenissen.

“De Democraten zullen waarschijnlijk het Huis van Afgevaardigden verliezen, maar wat er in de Senaat gebeurt, is nog twijfelachtig. De tussentijdse verkiezingen zullen nauwelijks invloed hebben op wat wij op de markten willen bereiken. Beleggers houden van checks and balances in de regering, wat betekent dat een verdeeld Congres een licht positief effect kan hebben. Het derde jaar van een presidentiële cyclus is doorgaans qua beursrendement het beste jaar. Beleggers kunnen enkel hopen dat de geschiedenis zich herhaalt.”

Inflatie

“Sommige beleggers gokken op een desinflatie; het idee dat prijzen snel zullen dalen, met name in de VS. Ik geloof niet in zo’n vlekkeloos herstel. Sommige bronnen van inflatiedruk nemen sneller af, zoals de druk op de wereldwijde toeleveringsketen. Maar andere, zoals loonmatiging, zijn veel hardnekkiger. Bovendien kan de druk op de wereldwijde toeleveringsketens weer toenemen als landen door corona de boel toch weer dichtgooien.”

Wereldwijde PMI’s

“De verkrapping die gelijktijdig door veel centrale banken wordt doorgevoerd is uitzonderlijk. Tot nu toe bleef de economische schade hiervan beperkt, maar ik verwacht dat de effecten ervan nog moeten komen. PMI’s, vooral die in de subindex voor nieuwe orders, zijn vaak de eerste kanarie in de kolenmijn. Iets wat beleggers dus op de voet moeten volgen. Bescheiden dalingen vormen niet direct een probleem, maar een scherpe daling is wel reden tot bezorgdheid. Dat betekent dat centrale banken de teugels te fel aantrekken.”

Singles Day in China

“Doemscenario’s hangen als het zwaard van Damocles boven de Chinese economie. Maar feiten zijn nog altijd belangrijker dan sentiment. Een goede graadmeter voor de gevoelstoestand van de Chinese consument is Singles Day, een shopfestival dat elk jaar op 11 november zijn hoogtepunt beleeft. In 2020 bleken de verkoopcijfers van Singles Day een nauwkeurige voorspeller voor de Chinese economie: de aanvankelijke daling van de coronacijfers zorgde toen voor optimisme. De verkoopcijfers van dit jaar kunnen beleggers een goed beeld geven van hoe de Chinese economie van de recente neergang herstelt – en vooral hoe sterk de Chinese consument is.”

De oorlog in Oekraïne

“Nu het weer kouder wordt, zullen beleggers de ontwikkelingen nauwlettend moeten volgen; de impact op de wereldeconomie blijft immers enorm. In het verleden behaalde Rusland opmerkelijke militaire succesen in de winter. Een ontwikkeling die zeer problematisch kan zijn voor de voedselprijzen is het nieuwe Russische embargo op Oekraïens graan.”

Meer bedrijfsresultaten

“We hebben nog een lange weg te gaan met het winstseizoen. Als de komende weken teleurstellender zijn dan verwacht, verandert het marktsentiment wellicht in negatieve zin.”

