Lagarde en Powell ‘comfortabel’ met renteverlaging

Gisteren kwam de ECB weer bij elkaar om te besluiten over het monetair beleid. Zoals verwacht was de beslissing om het beleid onveranderd te laten. ECB-president Lagarde benadrukte nogmaals dat de ECB nog niet comfortabel genoeg is om de eerste renteverlaging door te voeren in april. Voor juni lijken ze dat nu wel te zijn, aldus de Weekupdate van Cardano.

De ECB heeft haar verwachtingen voor de inflatie iets naar beneden bijgesteld en verwacht nu dat de inflatie op 2% uitkomt in 2025. De markt prijst op dit moment een 25 basispunten verlaging in voor de vergadering in juni. Het totaal aan renteverlagingen voor dit jaar wordt nu op 4 renteverlagingen ingeschat. Dit waren er begin van het jaar nog 7. Rentes daalden in eerste instantie, maar gedurende de namiddag zijn deze vrijwel onveranderd gesloten.

Een paar uur later gaf de president van de Amerikaanse centrale bank Powell een persconferentie waarin hij in ongeveer dezelfde bewoordingen aangaf zich steeds comfortabeler te voelen voor een renteverlaging in juni.

Spannender is het in Japan, waar het er naar uitziet dat het land toch echt definitief uit de deflatie is gekropen. Lonen stijgen consequent en de inflatie is positief. Als gevolg hiervan wordt voor de eerstkomende meeting van de Bank of Japan (op 19 maart a.s.) een 65% kans gegeven dat er een renteverhoging aankomt. Dit zou een forse wijziging betekenen in het monetair beleid omdat de beleidsrente daar sinds eind 2015 al op -0.10% staat.

Banken (weer) in de problemen

Opnieuw is er een Amerikaanse bank in de problemen gekomen afgelopen week. Dit keer was de New York Community Bank aan de beurt. Deze bank heeft met name financiering verstrekt in commercieel vastgoed en appartementen in New York. Deze sectoren kampen al een tijd met forse prijsdalingen. Afgelopen woensdag zagen beleggers geen heil meer in het aandeel en stond het tijdelijk 40% lager. Gedurende de dag volgde een bericht van een reddingsplan. Dit reddingsplan kwam ironisch genoeg vanuit Steven Mnuchin. Mnuchin was de minister van Financiën onder Donald Trump, waarin ze samen juist gepleit hebben voor minder strenge regelgeving van kleinere banken.

Ook Europese banken zijn gevoelig voor de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Bijvoorbeeld de Deutsche Pfandbriefbank, met veel uitstaande leningen naar commercieel vastgoed. Deze bank heeft deze week aangekondigd te stoppen met het betalen van dividend om haar reserves op peil te houden. Desondanks heeft de bank beleggers weten gerust te stellen met portefeuillecijfers. Het aandeel steeg zo’n 15% afgelopen week en ook obligaties van de bank stegen in waarden.

Nederlandse economie meer dan 1,000 miljard waard

Geholpen door de forse inflatie van de afgelopen jaren heeft de Nederlandse economie een mijlpaal bereikt. Voor het eerst heeft het bruto binnenlands product een grootte bereikt van meer dan EUR 1,000 miljard. Slechts een twintigtal landen in de wereld behoren tot dit rijtje. Bijkomend voordeel van een flinke groei in de nominale economie is dat overheidsschuld als percentage van de economie relatief daalt. De verwachting is dat deze zal dalen naar ongeveer 45% over 2023.

