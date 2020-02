Lagere opening AEX lijkt lokroep

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag wat van hun winst van gisteren inleveren. In de premarket lagere noteringen met verliezen oplopend tot 0,3%.

De zwakke opening kan een lokroep zijn voor koopjesjagers. De futures voor Amerika staan vrijwel onveranderd en Azië is hoger. Nikkei +1,42%, Shanghai +1,60%, Hong Kong +0,52%, Australië +0,45% en Kospi +0,67%. PMI’s voor de dienstverlenende sector laten een verdeeld beeld zien. In China daalde die voor de middelgrote bedrijven naar 51,8 in januari van 52,5 in december. In Japan was sprake van een stijging naar 51,0 in januari van 49,4 in december.

De euro/dollar is 1,1035. Euro/yuan 7,7295. Goud +0,37% op 1.561,30. Brent +1,20% op 54,61 dollar. Duitse Bunds +0,004 op min 0,401%. US Bonds -0,009 op 1,592%.

