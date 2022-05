Lee Qian (Baillie Gifford): ‘Duurzame landbouw broodnodig’

De voorspelling dat er tegen 2050 nog eens twee miljard monden extra moeten worden gevoed, maakt de status quo in de landbouw onhoudbaar. De landbouw neemt nu al 50 procent van de bewoonbare grond in beslag en tot 70 procent van de zoetwatervoorraad. De landbouw is ook verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de uitstoot van broeikasgassen. “We moeten echt manieren vinden om voedsel efficiënter te verbouwen en te produceren,” stelt investment manager Lee Qian van de Positive Change strategie van Baillie Gifford.

Hoewel de landbouw en andere vormen van voedselproductie door de eeuwen heen steeds meer geïndustrialiseerd zijn, heeft die ontwikkeling zich in een relatief traag tempo voltrokken, en als er plotselinge veranderingen werden geprobeerd, stuitten die op weerstand. “Boeren werken met flinterdunne marges en kunnen het zich niet veroorloven om te gokken op nieuwe technologie waarvan ze niet zeker weten of die zal werken. Een slechte oogst kan in één jaar tot faillissement leiden,” stelt Qian. “En consumenten zijn voorzichtig met wat ze eten, om goede evolutionaire redenen.”

Toch moet de landbouw radicale veranderingen omarmen om aan de groeiende vraag en ecologische uitdagingen te kunnen voldoen. Menselijke gezondheid, schaarste en ecologische schade zijn vaak met elkaar verbonden. Door het wijdverbreide gebruik van antibiotica bestaat bijvoorbeeld het risico dat geneesmiddelenresistente bacteriën zich verspreiden onder intensief gehouden vee en via de vleesconsumptie worden overgedragen op de mens. Via dierlijke ontlasting raakt de wijdere omgeving besmet. Bovendien is de vleesproductie zeer inefficiënt. Qian: “De veeteelt in de VS heeft gemiddeld 100 calorieën nodig om slechts zeven calorieën eetbare eiwitten te produceren.”

Vleesalternatieven

Gelukkig stellen verschillende innovaties ons in staat een duurzamer systeem te creëren. De opkomst van plantaardige vervangers van vlees en zuivel is de belangrijkste. Vegetarische opties bestaan al jaren, maar nieuw is het toegenomen inzicht in de biologie, waaronder in eiwitstructuren en de samenstelling van vetzuren, legt Qian uit. Hierdoor kunnen nieuwe voedingsmiddelen in het lab worden ontworpen en vervolgens verbeterd.

Andere bedrijven zijn bezig met de ontwikkeling van steaks en andere vleesdelen die gemaakt zijn van ‘gekweekte’ dierlijke cellen. “Over 50 jaar zal het idee om duizenden kippen of andere dieren in kleine ruimten te proppen en vervolgens hun dode lichamen op te eten, misschien echt achterhaald aanvoelen,” zegt Qian. “Alternatieven zijn gezonder en beter voor het milieu.” Dit biedt een enorm groeiperspectief, dat naadloos aansluit bij de beleggingsaanpak van Baillie Gifford, dat in twee pioniers Beyond Meat en Oatly heeft geïnvesteerd.”

Microben bieden bescherming tegen ziekten

Ook de manier waarop groenten en andere gewassen worden geteeld, is aan verandering onderhevig. Eén aanpak is gericht op biologie, waarbij gemanipuleerde microben worden toegevoegd aan zaadomhulsels en bodems. Het doel is bescherming te bieden tegen ziekten en plagen en de behoefte aan meststoffen te verminderen. De productie van meststoffen is een belangrijke bron van koolstofuitstoot. Gingko Bioworks, specialist in celprogrammering, is een van spelers via de joint venture Joyn Bio met Bayer. Ook de producent van industriële micro-organismen Novozymes is in dit veld actief.

Een andere techniek, precisielandbouw genoemd, omvat het gebruik van camera’s, sensoren en software om landbouw doeltreffender te maken. “Terwijl een tractor door de velden rijdt, kan een computer in real-time het verschil herkennen tussen een gewas en onkruid”, geeft Qian als voorbeeld. “De sproeier achterop brengt dan op het onkruid pesticiden aan, waardoor er veel minder nodig is.”

John Deere, een van de investeringen van Baillie Gifford, is een van de pioniers in de sector. Het bedrijf investeert meer dan 1,5 miljard dollar per jaar in onderzoek en ontwikkeling. Onlangs heeft het zijn voorsprong uitgebouwd door Bear Flag Robotics over te nemen, een start-up die boeren in staat stelt om een groep zelfrijdende tractoren te coördineren via een smartphone-app. “Het lijkt een van die zeldzame voorbeelden te zijn waar een gevestigde onderneming de innovatie doet, in plaats van het slachtoffer te worden van innovatie elders,” merkt Qian op.

Verticale boerderijen met indoor landbouw beloven nog meer disruptie. Planten worden gekweekt in gestapelde lagen die tot 18 meter boven de grond uitsteken. De beheerders bepalen hoeveel licht, voedingsstoffen, zuurstof, warmte en andere benodigdheden worden geleverd. In sommige gevallen wordt het gewas geoogst en verpakt door robotsystemen, wat betekent dat het nooit door een mensenhand wordt aangeraakt tot het wordt geopend door de consument. Qian: Het voordeel is dat je dit naast of zelfs binnen steden kunt vestigen, in oude, verlaten fabrieksruimtes bijvoorbeeld. Dat betekent dat je voedsel minder ver hoeft te vervoeren, wat een lagere CO2-voetafdruk betekent.” Baillie Gifford heeft exposure naar de sector via een belang in SoftBank, dat het in Californië gevestigde Plenty Unlimited financiert.

Beleggingsmogelijkheden

We zien dat de voedselproductie wordt gedreven door verschillende krachten van ontwrichtende innovatie, elk met het potentieel om de duurzaamheid en de winst te stimuleren. En er zullen zich waarschijnlijk andere beleggingskansen aandienen voor langetermijnbeleggers die bereid zijn om agri-tech bedrijven te steunen die er misschien jaren over doen om hun potentieel te bereiken.

Qian: “We moeten bereid zijn om ambitieus te zijn, anders te denken en doortastend te zijn, om ons te onderscheiden. Het gaat erom bedrijven te zoeken waarvan de technologie kan worden gevalideerd, waar een sterk managementteam staat met een goede bedrijfscultuur, en die op enorme marktkansen mikken. Eten en drinken is een eerste levensbehoefte. De potentiële winsten voor de bedrijven die in de voorhoede van de voedselproductie van de toekomst terechtkomen, zijn enorm. Beleggers kunnen helpen om enkele van ’s werelds dringendste problemen op te lossen en daar ook financieel rendement mee behalen

