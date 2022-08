Lichtpuntjes na sell-off

Na een ongekende sell-off op alle markten in de afgelopen zes maanden, en de S&P500-index die officieel het bearmarktgebied is binnengetreden (een daling van meer dan 20% ten opzichte van de recordhoogte in januari), zijn de laatste weken toch enkele tekenen van opluchting gezien.

De markten hebben echter nog steeds te maken met een overvloed aan tegenwind. Is dit een bear market rally of is een keerpunt bereikt, vraagt Ritu Vohora, investment specialist, capital markets, bij T. Rowe Price, zich af.

De beer brult zo hard als hij kan

Uit de laatste Global Fund Manager Survey van de Bank of America blijkt dat het pessimisme onder beleggers een dieptepunt heeft bereikt, met aandelen op het laagste niveau sinds de wereldwijde financiële crisis en liquide middelen op het hoogste niveau sinds 21 jaar. Bovendien zijn de groei- en winstverwachtingen nog nooit zo laag geweest.

Worden de markten gedreven door het sentiment? In de afgelopen weken hebben de inkopersindices (PMI’s) een verrassende neerwaartse tendens vertoond en de aanvankelijke werkloosheidsclaims in de VS vertonen een gestage stijging en staan nu op het hoogste punt in acht maanden. In feite hebben veel tech- en financiële bedrijven in recente winstupdates een vertraging van de personeelswerving of een regelrechte inkrimping van het personeelsbestand aangekondigd.

Hoewel de markten veel slecht nieuws hebben ingeprijsd en een milde recessie hebben verdisconteerd, hebben ze een diepere inzinking nog niet ingeprijsd. Wat de laatste tijd echter interessant is, is dat slecht nieuws goed nieuws is geworden – zwakkere cijfers hebben de markten doen opveren, met de hoop op een Fed die minder hard op de rem trapt. Hoewel veel ellende al is verwerkt en de markten een korte adempauze nemen na alle negatieve verrassingen in de economische cijfers, moeten ze nog steeds rekening houden met wat er uit het laatste cijferseizoen komt. Volatiliteit en risico blijven neerwaarts gericht.

Dus zijn de markten nu bearish genoeg geworden, dat beleggers weer uitzicht kunnen hebben op de terugkeer van de bull? Hoewel het uiterst moeilijk is om de bodem van een bearmarkt met enige precisie te voorspellen, zijn er een paar redenen waarom de markten er misschien toch nog niet zijn. Aangezien inflatie de prioriteit van de Fed blijft, is het onwaarschijnlijk dat zij de markten komt redden. Bovendien hebben de aandelen zich weliswaar aangepast aan de hogere rente en zijn de waarderingen gedaald, maar ze bevinden zich nog steeds op gemiddelde niveaus. Er kan nog meer neerwaarts aan zitten te komen, vooral in sectoren waar de multiples nog steeds hoog zijn en een winstdaling nog niet is ingecalculeerd. De winstramingen lijken te optimistisch gezien de druk op de marges en de risico’s van een recessie. Een sterke dollar is ook niet goed voor risicovolle activa en werkt remmend op de winsten van buitenlandse bedrijven. Een ander staartrisico kan de liquiditeit en een ineenstorting van de obligatiemarkten zijn. Als een diepe recessie toeslaat, nemen de faillissementen toe.

Redenen om voorzichtig optimistisch te zijn

Het is niet allemaal slecht nieuws. De economische groei vertraagt, maar is nog steeds hoog. De balansen van consumenten en bedrijven zijn sterk en de leverage is laag. Uit de recente cijfers van Visa blijkt dat de consumentenbestedingen nog steeds veerkrachtig zijn. Vanuit inflatieoogpunt is wellicht een piek bereikt nu de Fed de vraag begint te beïnvloeden en de aanbodbeperkingen, die weliswaar onder druk staan, langzaam afnemen.

Wanneer komt er een omslagpunt?

Er is geen kristallen bol die een bodem kan voorspellen of tot hoe laag aandelen kunnen dalen. Een dalende inflatie is de sleutel tot een omslag in aandelen en een dovish draaipunt voor de Fed. De verhoging van de rente door de Fed met 75 basispunten in juli werd verwacht en Powell benadrukte in zijn commentaar dat prijsstabiliteit belangrijk is, terwijl hij een meer dovish toon aansloeg en zei dat de volgende stap van de data zal afhangen. Sommigen hopen dat de draai van de Fed nabij is, nadat Powell had gezegd: “het zal waarschijnlijk gepast zijn om de stijgingen op een bepaald moment te vertragen”. De beleidsvergadering van de Fed in september zal daarom nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Tot dusver zijn aandelen vooral geraakt door de stijgende rente, maar hebben ze nog geen last gehad van dalende winsten omdat deze zich niet manifesteren. Tijdens de afgelopen vier recessies daalde de winst per aandeel met 20-40%, terwijl de winst nu op zijn hoogtepunt is en er nog geen sprake is van significante winstverlagingen. Het winstseizoen van het tweede kwartaal kan helpen om het kaf van het koren te scheiden.

Gevolgen voor beleggers

De huidige rally voelt meer aan als een bear market rally en de volatiliteit van de aandelenmarkten zal waarschijnlijk aanhouden. Voor beleggers is het belangrijk om goed gediversifieerd te blijven en buitensporige risico’s te vermijden. Het moment om aandelen te kopen zal komen, hopelijk snel. In tijden als deze is de markt erg inefficiënt, en dan kan fundamentele alfa op lange termijn de meeste waarde toevoegen – een focus op cashflows, sterke balansen, prijszettingsvermogen en waarderingen is belangrijker dan ooit. Voor wie intussen toch wat risico wil toevoegen, biedt high yield aantrekkelijke rendementen en spreads.

