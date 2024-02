Mark Baribeau (Jennison): ‘Herstel’

Het sterke koersherstel van bepaalde technologieaandelen wordt onder meer gedreven door de eerste tekenen van hogere omzet- en winstverwachtingen door bedrijven, een trend die de komende kwartalen zal versnellen, verwacht Mark Baribeau, head of global equity bij de Amerikaanse vermogensbeheerder Jennison Associates.

Bovendien zijn de dalende bedrijfsuitgaven aan technologie gestabiliseerd. Dit komt doordat de digitale transformatie weer de hoogste prioriteit heeft, mede door de productiviteitsverhogende mogelijkheden van AI. Dit duidt op herstel van de uitgaven richting langere termijn investeringstrends.

“Ook zien we bij Millennials en de Generatie Z de vraag naar technologische toepassingen versnellen, mede doordat ze al van jongs af aan gebruikmaken van veel producten die gerelateerd zijn aan de digitale economie. Wij geloven dat er voor techbedrijven voldoende ruimte is voor langdurige omzet- en winstgroei, waarbij veel disruptieve trends de komende 4 á 5 jaar naar verwachting zullen verdubbelen. In het verleden hebben vroege stadia van massale adoptie, zoals nu met AI, geleid tot nog meer innovatie en gebruiksgemak.

Baribeau gelooft dat beleggers een voorkeur houden voor techbedrijven met ‘asset-light’ bedrijfsmodellen, hoge brutowinstmarges, abonneemodellen, disruptieve producten, grote totaal adresseerbare markten en hogere autonome groei. Het is belangrijk om in dit verband te erkennen dat technologie niet langer een aparte sector is, maar verweven is met elke sector waarin we beleggen.”

