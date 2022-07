Microsoft maakt nabeurs opvallende draai

Het aandeel Microsoft liet dinsdagavond nabeurs een opvallende ontwikkeling zien, nadat het de cijfers over het fiscale vierde tweede kwartaal had gepresenteerd. Het aandeel ging eerst onderuit, maar de prognose van Microsoft suste daarna de zorgen van beleggers.

Microsoft rapporteerde dinsdag een winst per aandeel van $2,23, een stijging ten opzichte van de $2,17 per aandeel in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De inkomsten stegen van $46,15 miljard naar $51,87 miljard.

Analisten verwachtten gemiddeld een winst van $2,29 per aandeel op een omzet van $52,38 miljard. Deze ramingen zijn naar beneden zijn bijgesteld sinds Microsoft vorige maand zijn prognose verlaagde als gevolg van de sterker wordende dollar. Toch zijn de omstandigheden sinds die waarschuwing nog verder verslechterd.

“In het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2022 hadden veranderende macro-economische omstandigheden en andere onvoorziene posten een impact op de financiële resultaten die verder ging dan wat was opgenomen in onze toekomstverwachtingen”, stelt Microsoft.

Het Microsoft-aandeel daalde in de nabeurshandel eerst met bijna 3%. Maar het aandeel steeg met meer dan 6% nadat het IT-bedrijf zijn prognose bekendmaakte. Die liet een aanhoudend sterke groei zien voor Microsofts cloudcomputing-aanbod. Bovendien handhaafde het bedrijf de verwachtingen voor de inkomsten en marges voor het hele jaar.

