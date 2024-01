Moeizame jacht AEX op high uit 2021

De AEX probeert de opmars vast te houden met een winst van 0,4% op 822,79. De oude high van 827 uit 2021 lonkt.

Binnen de AEX staat alleen Prosus op een verlies van meer dan 1%. Wolters Kluwer is het enige aandeel dat meer dan 1% weet aan te tikken. Het vasthouden van de opgaande beweging gaat moeizaam. De AEX staat bovenin de bandbreedte. Dat verklaart een hoop.

Daleep Singh, Chief Global Economist van PGIM Fixed Income: “Nu er in 2024 in meer dan 50 landen belangrijke verkiezingen worden gehouden, zal de druk op verschillende structurele ankers – zoals de verhevigde concurrentie tussen grote mogendheden, ongekende politieke polarisatie, het afbouwen van risico’s in de toeleveringsketen en verschillende technologische ecosystemen – blijven toenemen. Natuurlijk is elk anker ook verweven met de Amerikaanse verkiezingen en de waarschijnlijke rematch tussen Biden en Trump. Op dit moment denken we dat de race tussen de vermoedelijke genomineerden in de loop van de zomer spannender zal worden.

Markten

De Amerikaanse futures bewegen rond het slot van gisteren. Veel zal afhangen van de kwartaalcijfers van onder meer Microsoft en Alphabet. Europa is hoger. In Azië had China last van de verplichte opsplitsing van Evergrande: Shanghai en CSI 300 -1,8%, Hong Kong -2,3%. Nikkei -0,2%, Sensex -0,6%. Euro/dollar stabiel op 1,0822. Brent -0,1% op 81,71 dollar.

