Nasdaq in 12 jaar met 900% gestegen. Wat nu?

Er is best iets voor te zeggen om posities in technologie te verminderen. Sinds 2008 is de Nasdaq met bijna 900% gestegen.

Vermogensbeheerder Robeco heeft in ieder geval de blootstelling aan Amerikaanse techaandelen verlaagd en de positie in achtergebleven kwaliteitsaandelen naar boven bijgesteld. Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities bij Robeco: “Amerikaanse techaandelen worden ondersteund door sterke winsten, maar de waarderingen zijn voor veel beleggers te hoog zijn. Het momentum van thuiswerken is nu voorbij.”

Hoge koers/winst

De ETF’s van iShares op basis van de Nasdaq en Stoxx Europe 600 Technology wegen in beide gevallen 37 keer de winst. Voor de AEX is dat 18 keer de winst en voor de Stoxx 50 is dat 25 keer de winst. Er is daarom wel iets te zeggen voor de keuze voor andere sectoren.

Robeco heeft onlangs de blootstelling aan industriële aandelen en consumentennamen in de VS, Europa en Noord-Azië vergroot. Binnen de industriële sector prefereert Robeco aandelen van bedrijven die goed scoren op de thema’s klimaatimpact en verhoogde energie-efficiëntie. “Op dit gebied zien we toenemende bewustwording en investeringen. Ook de Amerikaanse farmaceutische sector mag rekenen op onze interesse.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

