Nieuwe recordstanden Amerikaanse aandelen leiden niet tot hoogtevrees

De nieuwe recordstanden voor Amerikaanse aandelen leiden niet tot hoogtevrees. Voorlopig zorgen het monetaire beleid, de economische groei en de winstontwikkelingen voor rugwind voor Amerikaanse aandelen. Hoewel beleggers zich er terdege van bewust zijn dat ook nu de beursbomen niet tot in de hemel groeien, lijkt een onderzoek van het Zwitserse UBS over recordstanden op de financiële markten de overtuiging van de vermogensbeheerders van Optimix voorlopig te bevestigen: Na het bereiken van een vers record houdt de trend vaak aan: een jaar nadien staat de index gemiddeld 12% hoger, twee jaar later 23% en drie jaar erna 39%.

Optimix heeft al vaker betoogd dat de Magnificent Seven aandelen aan de dure kant zijn, maar elke keer weer lossen zij de hooggespannen verwachtingen wel in.

Daarom heeft Optimix in de afgelopen maand de weging naar aandelen en specifiek naar de S&P 500 Index verhoogd. Dit is ten koste gegaan van posities in korte Nederlandse staatsobligaties en aandelen in duurzame energie, opkomende markten en de grondstoffensector. De vooruitzichten voor de twee laatstgenoemde beleggingen zijn verslechterd door de aanhoudende malaise in China. Recent kwam daar de gerechtelijke uitspraak om vastgoedreus Evergrande te ontbinden bovenop. China is een belangrijke afnemer van grondstoffen en belangrijk voor de haar omringende opkomende markten.

De koersontwikkeling van de zogenaamde Magnificent Seven kreeg afgelopen maand een impuls door goede vooruitzichten van de grootste chipproducent ter wereld TSMC en mooie cijfers van ASML. Ook de Magnificent Seven zelf kwamen met mooie cijfers. Zo boekte Microsoft de hoogste winstgroei in twee jaar (33%), met name op het gebied van kunstmatige intelligentie gaat Microsoft aan kop. Meta, het moederbedrijf van Facebook, kondigde haar eerste dividenduitkering aan.

Ondanks mooie jaarcijfers was de beursreactie niet voor alle Magnificent Seven even magnifiek. Desondanks kan de koersontwikkeling van ondernemingen die gelieerd worden aan kunstmatige intelligentie de laatste tijd spectaculair genoemd worden en die trend is volgens de vermogensbeheerders van Optimix niet voorbij nu de rentepiek bereikt lijkt. Het (kortstondige) stapje terug dat de Magnificent Seven aandelen aan het einde van januari deden, kwam doordat renteverlagingen iets langer op zich laten wachten dan op de financiële markten was ingeprijsd. De economische groeiverwachtingen in de Verenigde Staten zijn nog steeds goed, daarom is er geen hoge nood voor de Federal Reserve om de rente snel te verlagen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

