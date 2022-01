Nuveen verwacht forse daling winsten

De meeste factoren die in 2021 bijdroegen aan een sterke economische groei, ebben volgend jaar weer weg. Kapitaalinjecties van zowel centrale banken als staatssteun zorgden voor een enorme groei van de bedrijfswinsten en dat was terug te zien in de aandelenkoersen. De Amerikaanse vermogens- en pensioenbeheerder Nuveen verwacht dat de winsten in 2022 met 50% zullen dalen en daarmee weer op normale waarden zullen komen. Minder gunstige financieringsvoorwaarden zullen ervoor zorgen dat geplande investeringen in bijvoorbeeld infrastructuurprojecten en kinderopvang in de VS, worden gedecimeerd.

Ondanks het minder gunstige economische klimaat, verwacht Nuveen dat de vooruitzichten voor beleggingsrendementen goed blijven. Bedrijven hebben over het algemeen een ongewoon sterke balans. Voor het eerst in tientallen jaren bevinden beleggers zich in een economische snelkookpan.

De inflatie loopt snel op, de werkloosheid daalt hard en de lonen stijgen. De orderboeken zijn goed gevuld en de productie draait bijna weer op volle toeren. Maar de kosten stijgen en er is nog steeds sprake van een leveringsachterstand.

Beleggers die van plan zijn om wijzigingen in hun portefeuilles aan te brengen, moeten volgens Nuveen vooral de inflatie in de gaten houden. Goederen zijn door de problemen in de toeleveringsketen enorm in prijs gestegen, maar dat geldt weer niet voor de dienstverleningssector. Het is dus nog helemaal niet duidelijk waar consumenten in 2022 hun geld aan uit gaan geven.

De krappe arbeidsmarkt is een zorg, want er zijn gewoon niet genoeg mensen om alle vacatures in te vullen. En groot deel van de beroepsbevolking die voor de pandemie bijna op pensioenleeftijd kwam, is eerder gestopt met werken en veel jongeren die zonder werk zaten zijn (verder) gaan studeren om later kans te maken op een hoger startsalaris.

Toch stemt dit volgens de experts van Nuveen niet tot somberte. Veel mensen die om welke reden dan ook gestopt zijn met werken zullen terugkeren naar de arbeidsmarkt als de bodem van hun spaarpot in zicht is. Maar het is wel van belang dat de stroom werkzoekenden snel op gang komt, anders moeten werkgevers met salarissen tegen elkaar opbieden om vacatures vervuld te krijgen.

Op zich kunnen veel bedrijven de hogere loonkosten wel aan, maar als de prijzen van grondstoffen niet dalen en de toeleveringsproblemen niet snel verminderen, wordt dat behoorlijk voelbaar onder de streep. De centrale banken zullen er dan voor kiezen om de inflatiedruk te beteugelen door een snelle afbouw van het soepele monetaire beleid.

Nuveen is voorzichtig positief maar houdt daarbij wel een slag om de arm, en is eerlijk over de risico’s. Als blijkt dat de inflatie toch verder omhoogschiet, zal het advies om de inflatie op dit moment niet af te dekken met goud en TIPS onjuist blijken te zijn. Daarnaast zullen vastgoed en aandelen de pijn voelen van renteverhogingen.

