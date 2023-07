Obligaties, te vroeg om de overwinning uit de roepen

In het huidige onzekere beleggingsklimaat zijn obligaties met een langere looptijd en kredietwaardige bedrijfsobligaties het aantrekkelijkst, nu centrale banken de rentes nog aan het verhogen zijn. Dat stelt Martin Sanders, Head of Pension Investments bij vermogensbeheerder AXA Investment Managers (AXA IM).

Sanders merkt op dat centrale banken in de VS en Europa aan hebben gegeven dat ze de huidige cyclus van renteverhogingen in hun strijd tegen de hardnekkig hoge kerninflatie, niet snel zullen staken. “De kerninflatie zal naar verwachting dalen, maar het is niet vanzelfsprekend – of zelfs maar waarschijnlijk – dat de kernprijzen, die de meer volatiele elementen weglaten, net zo snel zullen dalen als de algemene cijfers.”

Volgens AXA IM vertraagt de wereldwijde economische groei van 3,4% in 2022 tot 2,7% in 2023 en van 3,6% in de eurozone tot 0,4%. “Het is momenteel onduidelijk of recessies kunnen worden vermeden terwijl wordt geprobeerd de inflatie de kop in te drukken”, stelt Sanders.

Op de langere termijn zal een tragere groei leiden tot lagere winstmarges en lagere aandelenkoersen en zou dit ook de dekkingsgraden van pensioenfondsen drukken, schrijft Sanders. “Als het huidige klimaat zich ontwikkelt tot een stagflatiescenario, met een loon-prijsspiraal en dalende winstmarges, dan zullen de dekkingsgraden van pensioenfondsen en de koopkracht van gepensioneerden hard worden getroffen. Het is een scenario waartegen pensioenfondsen zich zouden kunnen beschermen, maar niet tegen elke prijs.”

Pimco zegt: te vroeg

Hoewel de vooruitzichten voor de Amerikaanse inflatie zijn verbeterd, is het volgens Pimco nog te vroeg om de overwinning uit de roepen. “De verbeterende inflatievooruitzichten veranderen niets aan onze scepsis met betrekking tot een ‘zachte landing’ van de economie, waarbij de inflatie het streefniveau bereikt zonder een stijging van de werkloosheid en een daaropvolgende recessie. De Amerikaanse nominale looninflatie blijft hoog en als er geen recessie komt, zal dit de kerninflatie in 2024 waarschijnlijk weer omhoogduwen – een scenario dat Fed-functionarissen zeer graag willen vermijden.”

Pimco is er tenslotte nog steeds van overtuigd dat de Amerikaanse economie eind dit jaar of begin volgend jaar in een milde recessie terechtkomt. “Dit zou voldoende moeten zijn om de werkloosheid op te krikken en de inflatie terug te laten keren naar het doel. Onze verwachtingen voor een recessie, plus een afkoelende inflatie in de tweede helft van dit jaar, impliceren dat de renteverhoging van juli heel goed de laatste in deze cyclus zou kunnen zijn.”

